Lichiditatea aproape s-a dublat la BVB, iar piața principală se îndreaptă spre un nou maxim istoric

Bursa de Valori București (BVB) își continuă evoluția accelerată, pe fondul creșterii numărului de investitori, al lichidității și al activității de tranzacționare. Conducerea BVB estimează un nou record al numărului de tranzacții în acest an, în timp ce piața AeRO atrage noi companii, precum Graffiti Plus.

Bursa de Valori București (BVB) ar putea încheia anul cu aproximativ 2,5 milioane de tranzacții pe piața principală de acțiuni, un nivel cu 20-30% peste precedentul record anual, potrivit președintelui BVB, Radu Hanga.

Acesta a afirmat că, la sfârșitul primului trimestru al anului, numărul conturilor deschise la bursă depășea 300.000, iar, dacă ritmul actual de creștere se va menține, până la finalul anului acesta ar putea ajunge la 350.000-400.000. El a explicat că majorarea numărului de investitori se reflectă direct în creșterea activității de tranzacționare.

În prezent, pe piața principală de acțiuni au fost realizate aproximativ 1,25 milioane de tranzacții, iar estimările indică faptul că până la sfârșitul anului numărul acestora ar putea ajunge la circa 2,5 milioane.

Președintele BVB a subliniat că precedentul record anual a fost înregistrat în 2024, cu puțin sub 1,9 milioane de tranzacții, ceea ce înseamnă că anul în curs ar putea depăși acel nivel cu 20-30%, stabilind astfel un nou maxim istoric din perspectiva numărului de tranzacții.

„Ultima cifră, la sfârşitul trimestrului I, este de peste 300.000 de conturi deschise. La ritmul pe care îl avem acum, probabil că vom încheia anul cu 350.000 – 400.000 de conturi deschise la bursă. O consecinţă a acestei creşteri a numărului de investitori este reprezentată de numărul de tranzacţii. Astăzi avem 1,25 milioane de tranzacţii pe piaţa principală de acţiuni. Probabil vom încheia anul cu aproximativ 2,5 milioane de tranzacţii, în condiţiile în care cel mai bun an din istoria bursei, din acest punct de vedere, 2024, a înregistrat puţin sub 1,9 milioane de tranzacţii. Deci vom fi, probabil, cu 20-30% peste cel mai bun an din istoria bursei din punctul de vedere al numărului de tranzacţii”, a punctat Hanga.

Hanga a afirmat că evoluția pieței este susținută și de creșterea lichidității. Potrivit lui, valoarea medie zilnică a tranzacțiilor pe piața principală de acțiuni se ridică la aproape 120 de milioane de lei, ceea ce reprezintă aproape o dublare față de nivelul înregistrat anul trecut.

Hanga a precizat, totodată, că indicele BET a consemnat anul trecut o creștere de peste 50%, iar de la începutul acestui an avansul este de aproximativ 40%. De asemenea, capitalizarea totală a pieței se apropie de 140 de miliarde de euro, dintre care aproape 90 de miliarde de euro reprezintă capitalizarea companiilor locale.

Compania românească de consultanță în comunicare și brand marketing Graffiti Plus (simbol bursier GRF+) a debutat, joi, pe piața AeRO a BVB, după ce a atras trei milioane de lei de la investitori în cadrul unui plasament privat derulat în luna ianuarie.