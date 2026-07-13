Bursa de Valori București a închis pe minus. Indicele BET a scăzut cu peste 1%, într-o ședință cu tranzacții de 843 de milioane de lei

Bursa de Valori București a încheiat prima ședință a săptămânii în scădere pe majoritatea indicilor, deși începutul zilei fusese unul pozitiv. Valoarea totală a tranzacțiilor a depășit 842 de milioane de lei, cea mai mare parte provenind din schimburile cu obligațiuni.

Bursa de Valori București (BVB) a închis ședința de luni în scădere pe majoritatea indicilor, în ciuda unui debut de zi în care piața înregistra creșteri.

Indicele principal BET, care urmărește evoluția celor mai tranzacționate 20 de companii listate pe Piața Reglementată, s-a depreciat cu 1,22%, până la 34.090,04 puncte.

Și ceilalți indici importanți au încheiat ședința în teritoriu negativ. BET-Plus, care reflectă evoluția celor mai lichide 43 de acțiuni, a scăzut cu 1,17%, în timp ce BET-XT, indicele celor mai lichide 25 de titluri, a pierdut 1,03%.

Indicele BET-BK, utilizat ca reper pentru fondurile de investiții, a coborât cu 0,82%, iar BET-NG, care urmărește companiile din energie și utilități, a închis în scădere cu 0,87%.

Excepțiile au fost BET-FI, care a urcat cu 0,09%, și BET AeRO, indicele dedicat companiilor reprezentative de pe piața AeRO, care a avansat cu 0,66%.

Valoarea totală a tranzacțiilor realizate în ședința de luni s-a ridicat la 842,7 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 161 de milioane de euro. Din această sumă, aproape 671 de milioane de lei au reprezentat tranzacții cu obligațiuni.

Pe segmentul acțiunilor, cele mai lichide titluri au fost cele ale:

Băncii Transilvania, cu schimburi de 46,8 milioane de lei;

OMV Petrom, cu 24,4 milioane de lei;

Romgaz, cu 12,4 milioane de lei.

În rândul companiilor listate, cele mai bune evoluții au fost consemnate de:

Prefab, cu o creștere de 8,18%;

Bermas, în urcare cu 6,19%;

Bucur, care a avansat cu 6,14%.

La polul opus, cele mai mari scăderi au fost înregistrate de:

Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră, cu un declin de 14,61%;

Comelf, care a pierdut 5%;

Roca Industry Holdingrock1, în scădere cu 4,57%.

Primele minute ale ședinței de luni indicau o evoluție pozitivă a Bursei de Valori București. După aproximativ 30 de minute de la deschidere, rulajul era de 678,4 milioane de lei, dintre care 663,1 milioane de lei proveneau din tranzacțiile cu obligațiuni.

La acel moment, indicele BET afișa un avans de 1,68%, BET-Plus urca cu 1,62%, BET-XT câștiga 1,59%, BET-BK avansa cu 1,18%, iar BET-NG înregistra o creștere de 2,08%.

Pe parcursul ședinței însă, sentimentul din piață s-a inversat, iar majoritatea indicilor au încheiat ziua în scădere.