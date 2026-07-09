Autoritatea Aeronautică Civilă Română estimează pentru 2026 un profit brut de 8,88 milioane lei, cu 59,7% sub nivelul din 2025

Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) estimează pentru 2026 un profit brut de 8,88 milioane de lei, cu aproape 60% sub nivelul înregistrat în 2025, în contextul unei creșteri semnificative a cheltuielilor.

Autoritatea Aeronautică Civilă Română a programat pentru 2026 un profit brut de 8,881 milioane de lei, reprezentând 40,26% din nivelul realizat anul trecut, de 22,057 milioane de lei.

„Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2026 a fost conceput ca un element de legătură între realizatul anului 2025 şi bugetul previzionat pentru anii 2026, 2027 şi 2028, respectând structura şi conceptul unui buget multianual. Prin proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2026, ca instrument de management financiar, regia îşi propune asigurarea resurselor financiare necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor către terţi, atât din punct de vedere dimensional, pe total venituri şi cheltuieli, cât şi structural, pe fiecare categorie de venituri şi cheltuieli şi pe fiecare verigă organizaţională, rolul procesului de bugetare fiind cel de orientare a activităţii tuturor sectoarelor din cadrul regiei spre acelaşi obiectiv: rentabilitate, lichiditate, diminuarea riscurilor etc”, se arată în proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2026 al Regiei Autonome.

Veniturile totale, în valoare de 102,149 milioane lei, sunt estimate în creştere faţă de 2025 cu 3,32%. În structură, veniturile din exploatare, în valoare de 99,460 milioane de lei, deţin o pondere 97,37%, iar veniturile financiare, de 2,689 milioane de lei deţin o pondere de 2,63%.

Cifra de afaceri, în valoare de 99,215 milioane de lei, reprezentată de veniturile din serviciile prestate, este estimată în creştere cu 4,82% faţă de cea realizată anul trecut.

Veniturile prognozate pentru „supravegherea menţinerii obiectivelor necesare siguranţei pasagerilor” şi „activităţi delegate în domeniul securităţii aviaţie civile” pe aerodromurile certificate din România reflectă o creştere a pasagerilor îmbarcaţi în anul 2026 prin prisma previziunilor de trafic în creştere cu aproximativ 7% faţă de anul 2025.

Cheltuielile totale, în valoare de 93,268 milioane de lei, au fost stabilite în creştere cu 21,43% faţă de cheltuielile totale realizate în 2025.

În structura cheltuielilor totale, cheltuielile din exploatare, în valoare de 93,033 milioane de lei, deţin o pondere 99,75%, iar cheltuielile financiare, de 235.000 lei, deţin o pondere de 0,25%.

În categoria cheltuielilor de exploatare, o parte din cheltuieli se proiectează peste nivelul cheltuielilor realizate în anul 2025, în principal pe fondul scumpirii combustibilului, respectiv a combustibilului de avion – kerosen, utilităţi (energie, gaz, apă etc.), creşterii numărului misiunilor pe care aeronava este planificată să le efectueze, creşterii preţurilor de achiziţie materiale, piese de schimb necesare întreţinerii aeronavei, precum şi a lucrărilor scadente conform programului de întreţinere, majorării cheltuielilor cu întreţinerea şi reparaţiile etc.

Cheltuielile de exploatare înregistrează o creştere, în 2026, cu 21,33% faţă de cele realizate la data de 31 decembrie 2025.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii sunt programate în urcare cu 57,99% faţă de cele realizate în anul 2025, iar cheltuielile cu personalul în scădere cu 1,75% faţă cele aprobate în anul 2025 în bugetul de venituri şi cheltuieli prin HG nr. 495/2025 şi, respectiv, în creştere cu 17,09% faţă de nivelul realizat al acestora în execuţia de la finalul anului trecut.

Regia nu prevede sume pentru vouchere de vacanţă în anul 2026.

În ceea ce priveşte cheltuielile aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete, în anul 2026, acestea sunt estimate în scădere cu 7,06% faţă de nivelul realizat al acestora la sfârşitul anului 2025, respectiv 5,659 milioane de lei.

Regia prevede conform prevederilor art. 8 din OUG 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, suma de 5.659,10 mii lei pentru acordarea indemnizaţiilor fixe lunare şi a componentei variabile prevăzute în contractele de mandat şi anexele la acestea ale membrilor Consiliului de Administraţie şi a directorului general, care sunt valabile până la data de 10.10.2026 şi prognozate pentru perioada 11.10.2026 – 31.12.2026, după cum urmează: pentru directori – valoarea programată este de 867,09 mii lei (757,85 mii lei componentă fixă şi 109,24 mii lei componentă variabilă aferentă anului 2025 pentru directorul general angajat cu contract de mandat); pentru Consiliul de Administraţie – valoarea programată este de 4.792,01 mii lei (2.454,09 mii lei componentă fixă, 2.093,18 mii lei componentă variabilă neacordată aferentă anilor 2023 şi 2024 pentru membrii Consiliului de Administraţie şi 244,74 mii prevăzută pentru secretariat CA).

Durata mandatelor, atât pentru directorat cât şi pentru membrii Consiliului de Administraţie este de 4 ani, până la data de 10.10.2026, potrivit selecţiei conform prevederilor OUG nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Componenta variabilă este prevăzută a se acorda după aprobarea situaţiilor financiare anuale pe anul 2025, componentă care va avea la bază indicatorii cheie de performanţă financiari şi nefinanciari, gradul de realizare a acestora, pentru care a fost constituit provizion în acest sens.

Cheltuielile pentru investiţii în anul 2026, în valoare de 8,735 milioane de lei, la nivelul surselor de finanţare, sunt programate în creştere cu 15,25% faţă de cele realizate la 31 decembrie 2025.

Numărul de personal prognozat la finele anului 2026 este de 217 salariaţi, în scădere cu 3 persoane faţă de numărul aprobat în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 şi în creştere cu 16 persoane faţă de nivelul realizat anul trecut, care a fost de 201 persoane.

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, în valoare de 18.359,27 lei brut/salariat, este în creştere cu 6,47% faţă de nivelul realizat în 2025.

Productivitatea muncii, în unităţi valorice pe total personal mediu, în valoare de 475.890 lei/persoană, este estimată în procent de 94,50% faţă de cea realizată în anul 2025.