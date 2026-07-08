Nominalizările la Premiile Emmy 2026 au fost anunțate. „The Pitt” conduce clasamentul, urmat de „Hacks” și „Widow’s Bay”

Academia Americană de Televiziune a anunțat nominalizările pentru cea de-a 78-a ediție a Premiilor Emmy. Drama medicală „The Pitt” este marele favorit al ediției din acest an, cu 25 de nominalizări, fiind urmată de comedia „Hacks”, cu 24 de nominalizări, și de producția Apple TV+ „Widow’s Bay”, cu 19.

Nominalizările pentru Premiile Emmy 2026 confirmă dominația câtorva producții care au atras cele mai multe aprecieri în ultimul sezon de televiziune.

În fruntea clasamentului se află:

The Pitt – 25 de nominalizări

– 25 de nominalizări Hacks – 24 de nominalizări

– 24 de nominalizări Widow’s Bay – 19 nominalizări

– 19 nominalizări Pluribus – 18 nominalizări

– 18 nominalizări Beef (sezonul 2) – 16 nominalizări

Printre surprizele ediției se numără performanța serialului „Widow’s Bay”, produs de Apple TV+, dar și numărul ridicat de nominalizări obținute de „Pluribus”, noul serial creat de Vince Gilligan.

În schimb, printre marile dezamăgiri se numără ultimele sezoane din „Stranger Things” și „Euphoria”, care au primit mult mai puține nominalizări decât anticipau criticii.

La categoria Outstanding Drama Series au fost nominalizate:

The Diplomat

The Gilded Age

A Knight of the Seven Kingdoms

Paradise

The Pitt

Pluribus

Slow Horses

Your Friends and Neighbors

La categoria Outstanding Comedy Series concurează:

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Margo’s Got Money Troubles

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

Shrinking

Widow’s Bay

Nominalizările la categoria Outstanding Limited or Anthology Series sunt:

All Her Fault

The Beast in Me

Beef

DTF St. Louis

Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette

Dramă

Cea mai bună actriță

Carrie Coon – The Gilded Age

Chase Infiniti – The Testaments

Keri Russell – The Diplomat

Rhea Seehorn – Pluribus

Zendaya – Euphoria

Cel mai bun actor

Sterling K. Brown – Paradise

Gary Oldman – Slow Horses

Mark Ruffalo – Task

Rufus Sewell – The Diplomat

Noah Wyle – The Pitt

Comedie

Cea mai bună actriță

Quinta Brunson – Abbott Elementary

Ayo Edebiri – The Bear

Elle Fanning – Margo’s Got Money Troubles

Lisa Kudrow – The Comeback

Jean Smart – Hacks

Cel mai bun actor

Yahya Abdul-Mateen II – Wonder Man

Steve Carell – Rooster

Matthew Rhys – Widow’s Bay

Jason Segel – Shrinking

Martin Short – Only Murders in the Building

Miniserii și seriale antologice

Cea mai bună actriță

Claire Danes – The Beast in Me

Sally Field – Remarkably Bright Creatures

Carey Mulligan – Beef

Sarah Pidgeon – Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette

Sarah Snook – All Her Fault

Cel mai bun actor

Riz Ahmed – Bait

Jason Bateman – Black Rabbit

Oscar Isaac – Beef

Charlie Hunnam – Monster: The Ed Gein Story

Matthew Rhys – The Beast in Me

Michael J. Fox a primit o nominalizare la categoria Outstanding Guest Actor in a Comedy Series pentru apariția din „Shrinking”.

Totodată, celebrul realizator de documentare David Attenborough a intrat în istoria Premiilor Emmy, devenind cel mai vârstnic nominalizat din toate timpurile. La vârsta de 100 de ani, acesta a obținut două nominalizări la categoria dedicată naratorilor.

Cea de-a 78-a ediție a Premiilor Emmy va recompensa cele mai apreciate producții și interpretări din televiziune din ultimul an, iar „The Pitt”, „Hacks” și „Widow’s Bay” pornesc cu prima șansă în cursa pentru cele mai importante trofee.