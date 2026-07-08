Nominalizările la Premiile Emmy 2026 au fost anunțate. „The Pitt” conduce clasamentul, urmat de „Hacks” și „Widow’s Bay”
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Academia Americană de Televiziune a anunțat nominalizările pentru cea de-a 78-a ediție a Premiilor Emmy. Drama medicală „The Pitt” este marele favorit al ediției din acest an, cu 25 de nominalizări, fiind urmată de comedia „Hacks”, cu 24 de nominalizări, și de producția Apple TV+ „Widow’s Bay”, cu 19.
„The Pitt”, „Hacks” și „Widow’s Bay” domină ediția din 2026 a Premiilor Emmy
Nominalizările pentru Premiile Emmy 2026 confirmă dominația câtorva producții care au atras cele mai multe aprecieri în ultimul sezon de televiziune.
În fruntea clasamentului se află:
- The Pitt – 25 de nominalizări
- Hacks – 24 de nominalizări
- Widow’s Bay – 19 nominalizări
- Pluribus – 18 nominalizări
- Beef (sezonul 2) – 16 nominalizări
Printre surprizele ediției se numără performanța serialului „Widow’s Bay”, produs de Apple TV+, dar și numărul ridicat de nominalizări obținute de „Pluribus”, noul serial creat de Vince Gilligan.
În schimb, printre marile dezamăgiri se numără ultimele sezoane din „Stranger Things” și „Euphoria”, care au primit mult mai puține nominalizări decât anticipau criticii.
Serialele nominalizate la categoria Cel mai bun serial dramatic
La categoria Outstanding Drama Series au fost nominalizate:
- The Diplomat
- The Gilded Age
- A Knight of the Seven Kingdoms
- Paradise
- The Pitt
- Pluribus
- Slow Horses
- Your Friends and Neighbors
Nominalizările pentru Cel mai bun serial de comedie
La categoria Outstanding Comedy Series concurează:
- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- Margo’s Got Money Troubles
- Nobody Wants This
- Only Murders in the Building
- Shrinking
- Widow’s Bay
Cele mai bune miniserii și seriale antologice
Nominalizările la categoria Outstanding Limited or Anthology Series sunt:
- All Her Fault
- The Beast in Me
- Beef
- DTF St. Louis
- Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette
Nominalizările pentru actori și actrițe în rol principal
Dramă
Cea mai bună actriță
- Carrie Coon – The Gilded Age
- Chase Infiniti – The Testaments
- Keri Russell – The Diplomat
- Rhea Seehorn – Pluribus
- Zendaya – Euphoria
Cel mai bun actor
- Sterling K. Brown – Paradise
- Gary Oldman – Slow Horses
- Mark Ruffalo – Task
- Rufus Sewell – The Diplomat
- Noah Wyle – The Pitt
Comedie
Cea mai bună actriță
- Quinta Brunson – Abbott Elementary
- Ayo Edebiri – The Bear
- Elle Fanning – Margo’s Got Money Troubles
- Lisa Kudrow – The Comeback
- Jean Smart – Hacks
Cel mai bun actor
- Yahya Abdul-Mateen II – Wonder Man
- Steve Carell – Rooster
- Matthew Rhys – Widow’s Bay
- Jason Segel – Shrinking
- Martin Short – Only Murders in the Building
Miniserii și seriale antologice
Cea mai bună actriță
- Claire Danes – The Beast in Me
- Sally Field – Remarkably Bright Creatures
- Carey Mulligan – Beef
- Sarah Pidgeon – Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette
- Sarah Snook – All Her Fault
Cel mai bun actor
- Riz Ahmed – Bait
- Jason Bateman – Black Rabbit
- Oscar Isaac – Beef
- Charlie Hunnam – Monster: The Ed Gein Story
- Matthew Rhys – The Beast in Me
Michael J. Fox și David Attenborough, printre momentele speciale ale ediției
Michael J. Fox a primit o nominalizare la categoria Outstanding Guest Actor in a Comedy Series pentru apariția din „Shrinking”.
Totodată, celebrul realizator de documentare David Attenborough a intrat în istoria Premiilor Emmy, devenind cel mai vârstnic nominalizat din toate timpurile. La vârsta de 100 de ani, acesta a obținut două nominalizări la categoria dedicată naratorilor.
Cea de-a 78-a ediție a Premiilor Emmy va recompensa cele mai apreciate producții și interpretări din televiziune din ultimul an, iar „The Pitt”, „Hacks” și „Widow’s Bay” pornesc cu prima șansă în cursa pentru cele mai importante trofee.
Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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