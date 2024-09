Serialul „Shōgun” a câștigat 18 trofee la Premiile Emmy de duminică, 15 septembrie

Drama „Shōgun” de la FX stabilise deja un alt record şi weekendul anterior, pentru cele mai multe premii câștigate într-un singur sezon la Creative Arts Emmy. Atunci, cu 14 trofee Creative Arts Emmy, „Shōgun” a depășit recordul anterior deținut de miniseria „John Adams” de la HBO din 2008, care obținuse 13 premii.

O săptămână mai târziu, duminică, 15 septembrie, „Shōgun” a dominat din nou categoriile principale de interpretare la premiile Emmy, câștigând premiile pentru Cea mai bună dramă, Cel mai bun actor principal (Hiroyuki Sanada) și Cea mai bună actriță principală (Anna Sawai).

Anna Sawai a făcut istorie devenind prima actriță de origine asiatică premiată în această categorie, iar Hiroyuki Sanada este al doilea actor asiatic care primește un Emmy pentru un rol principal într-o dramă.

Adaptat după romanul lui James Clavell, „Shōgun” este o reinterpretare a miniseriei NBC din anii 1980, premiată la rândul ei cu Emmy.

Acțiunea are loc în Japonia feudală din anul 1600, unde Sawai o interpretează pe Lady Mariko, iar Cosmo Jarvis joacă rolul căpitanului englez John Blackthorne, care se integrează în societatea japoneză pe fondul iminenței unui război.

Jodie Foster a câștigat primul ei premiu Emmy la această gală, fiind recunoscută pentru rolul din miniseria „True Detective: Night Country”. După ce a primit statueta de la Lily Gladstone și Greta Lee, la Peacock Theater din Los Angeles, Foster a avut un moment emoționant, greșind inițial numele serialului și numindu-l „True Detective: North Country”.

Cu toate acestea, și-a corectat repede eroarea și a declarat că realizarea serialului a fost o „experienţă magică şi că totul vine de sus”, exprimându-și recunoștința față de creatoarea „Night Country”, Issa López, echipa de producție și colega sa, Kali Reis.

Serialul „The Bear” și-a depășit propriul record pentru cele mai multe premii Primetime Emmy

Serialul „The Bear” de la FX și-a depășit propriul record pentru cele mai multe premii Primetime Emmy câștigate de o comedie într-un singur an, obținând 11 trofee, față de cele 10 de anul trecut.

Printre victoriile notabile de duminică seară se numără premiul pentru Cel mai bun actor principal (Jeremy Allen White pentru rolul lui Carmy), Cel mai bun actor în rol secundar într-o comedie (Ebon Moss-Bachrach pentru rolul lui Richie Jerimovich), Cea mai bună actriță în rol secundar într-o comedie (Liza Colón-Zayas pentru rolul Tinei) și premiile pentru regie (Christopher Storer pentru episodul „Fishes” sau Ramy Youssef pentru „Honeydew”).

Succesul Netflix „Baby Reindeer” a fost premiat drept cea mai bună miniserie, iar creatorul Richard Gadd a obținut trofeele pentru Cel mai bun actor în rol principal și Cel mai bun scenariu. Jessica Gunning, care a jucat rolul Martei, hărțuitoarea personajului său, a câștigat premiul pentru Cea mai bună actriță în rol secundar.

Marea surpriză a serii a venit de la HBO, cu „Hacks”, care a fost desemnat Cel mai bun serial de comedie, depășind așteptările ce îl favorizau pe „The Bear”.

Gala din 2023 a fost amânată pentru ianuarie 2024 din cauza grevelor de la Hollywood de anul trecut. Au trecut doar opt luni de la ultima reuniune a marilor vedete ale televiziunii. Evenimentul a avut loc la LA Live Peacock Theatre din Los Angeles, unde au fost anunțați câștigătorii premiilor Emmy.

Eugene și Dan Levy, celebrul duo tată-fiu din „Schitt’s Creek” și câștigători ai premiilor Emmy, au găzduit cea de-a 76-a ediție a premiilor Emmy, care va fi disponibilă luni pe Hulu.

Nominalizările și câștigătorii premiilor Emmy 2024

Cel mai bun serial dramatic:

„The Crown”

„Fallout”

„The Gilded Age”

„The Morning Show”

„Mr. & Mrs. Smith”

„Shogun” – câștigător

„Slow Horses”

„3 Body Problem”

Cel mai bun serial de comedie:

„Abbott Elementary”

„The Bear”

„Curb Your Enthusiasm”

„Hacks” – câștigător

„Only Murders in the Building”

„Palm Royale”

„Reservation Dogs”

„What We Do in the Shadows”

Cea mai bună miniserie TV sau antologie:

„Baby Reindeer” – câștigător

„Fargo”

„Lessons in Chemistry”

„Ripley”

„True Detective: Night Country”

Cel mai bun actor în rol principal într-un serial dramatic:

Idris Elba („Hijack”)

Donald Glover („Mr. & Mrs. Smith”)

Walton Goggins („Fallout”)

Gary Oldman („Slow Horses”)

Hiroyuki Sanada („Shogun”) – câștigător

Dominic West („The Crown”)

Cea mai bună actriță în rol principal într-un serial dramatic:

Jennifer Aniston („The Morning Show”)

Carrie Coon („The Gilded Age”)

Maya Erskine („Mr. & Mrs. Smith”)

Anna Sawai („Shogun”) – câștigător

Imelda Staunton („The Crown”)

Reese Witherspoon („The Morning Show”)

Cel mai bun actor în rol principal într-un serial de comedie:

Matt Berry („What We Do in the Shadows”)

Larry David („Curb Your Enthusiasm”)

Steve Martin („Only Murders in the Building”)

Martin Short („Only Murders in the Building”)

Jeremy Allen White („The Bear”) – câștigător

D’Pharaoh Woon-A-Tai („Reservation Dogs”)

Cea mai bună actriță în rol principal într-un serial de comedie:

Quinta Brunson („Abbott Elementary”)

Ayo Edebiri („The Bear”)

Selena Gomez („Only Murders in the Building”)

Maya Rudolph („Loot”)

Jean Smart („Hacks”) – câștigător

Kristen Wiig („Palm Royale”)

Cel mai bun actor într-o miniserie sau antologie:

Matt Bomer („Fellow Travelers”)

Richard Gadd („Baby Reindeer”) – câștigător

Jon Hamm („Fargo”)

Tom Hollander („Feud: Capote vs. the Swans”)

Andrew Scott („Ripley”)

Cel mai bun actor în rol secundar într-o miniserie sau antologie:

Jonathan Bailey („Fellow Travelers”)

Robert Downey Jr. („The Sympathizer”)

Tom Goodman-Hill („Baby Reindeer”)

John Hawkes („True Detective: Night Country”)

Lamorne Morris (“Fargo”) – câștigător

Lewis Pullman („Lessons in Chemistry”)

Treat Williams („Feud: Capote vs. The Swans”)

Cea mai bună actriță într-o miniserie sau antologie:

Jodie Foster („True Detective: Night Country”) – câștigător

Brie Larson („Lessons in Chemistry”)

Juno Temple („Fargo”)

Sofia Vergara („Griselda”)

Naomi Watts („Feud: Capote vs. the Swans”)

Cea mai bună actriță în rol secundar într-o miniserie sau antologie:

Dakota Fanning („Ripley”)

Lily Gladstone („Under The Bridge”)

Jessica Gunning („Baby Reindeer”) – câștigător

Aja Naomi King („Lessons in Chemistry”)

Diane Lane (“Feud: Capote vs. The Swans”)

Nava Mau (“Baby Reindeer”)

Kali Reis (“True Detective: Night Country”)

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial dramatic:

Tadanobu Asano („Shogun”)

Billy Crudup („The Morning Show”) – câștigător

Mark Duplass („The Morning Show”)

Jon Hamm („The Morning Show”)

Takehiro Hira („Shogun”)

Jack Lowden („Slow Horses”)

Jonathan Pryce („The Crown”)

Cea mai bună actriță în rol secundar într-un serial dramatic:

Christine Baranski („The Gilded Age”)

Nicole Beharie („The Morning Show”)

Elizabeth Debicki („The Crown”) – câștigător

Greta Lee („The Morning Show”)

Lesley Manville („The Crown”)

Karen Pittman („The Morning Show”)

Holland Taylor („The Morning Show”)

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial de comedie:

Lionel Boyce („The Bear”)

Paul W. Downs („Hacks”)

Ebon Moss-Bachrach („The Bear”) – câștigător

Paul Rudd („Only Murders in the Building”)

Tyler James Williams („Abbott Elementary”)

Bowen Yang („Saturday Night Live”)

Cea mai bună actriță în rol secundar într-un serial de comedie:

Carol Burnett („Palm Royale”)

Liza Colón-Zayas („The Bear”) – câștigător

Hannah Einbinder („Hacks”)

Janelle James („Abbott Elementary”)

Sheryl Lee Ralph („Abbott Elementary”)

Meryl Streep („Only Murders in the Building”)