O firmă de contabilitate avertizează că sute, posibil chiar mii de companii din România riscă să fie declarate inactive fiscal. Această situație apare deoarece inspectorii Antifrauda ANAF, în timpul controalelor efectuate, nu au găsit reprezentanții firmelor la sediile sociale, deși societățile respective nu aveau datorii față de stat în momentul verificărilor.

CC Tax Advisory a avertizat că ANAF comunică prin SPV contribuabililor că aceștia au fost declarați inactivi fiscal de la data deciziei, citând doar articolul 92, alineatul 1 din Codul de Procedură Fiscală, fără a menționa vreo literă specifică.

Problema constă în faptul că articolul menționează șapte situații în care contribuabilul poate fi declarat inactiv fiscal, explică experții:

contribuabilul nu își îndeplinește, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligație declarativă prevăzută de lege; contribuabilul se sustrage controalelor organului fiscal central prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care împiedică identificarea acestuia; organul fiscal central constată că societatea nu funcționează la domiciliul fiscal declarat; înregistrarea temporară a inactivității la registrul comerțului; expirarea duratei de funcționare a societății; lipsa organelor statutare ale societății; expirarea duratei deținerii spațiului destinat sediului social.

CC Tax Adivsory explică faptul că inactivitatea fiscală, conform analizei articolului 92 alineatul (1) din Codul de procedură fiscală, care reglementează un comportament fiscal problematic, are implicații atât juridice, cât și economice. O firmă fantomă este, în general, o entitate comercială legal înregistrată, dar cu o durată de viață foarte scurtă și cu beneficiari reali, de regulă, necunoscuți autorităților fiscale.

Totuși, în multe dintre cazurile sancționate nu este vorba despre astfel de situații: firmele vizate aveau un istoric, erau la zi cu plata impozitelor și aveau organe de conducere cunoscute de autorități.

Deciziile de declarare a inactivității fiscale devin problematice pentru contribuabilii aflați în cel puțin două situații:

Când nu desfășoară activitate comercială la sediul social. De exemplu, un magazin de comerț cu amănuntul care își desfășoară efectiv activitatea într-un alt loc decât sediul social. Când își desfășoară activitatea la terți. În acest context, CC Tax Advisory oferă câteva exemple de mici contribuabili afectați de această interpretare abuzivă a ANAF: Un instalator care deține un SRL cu sediul social fix, dar își desfășoară activitatea la clienți, conform specificului muncii sale.

Un electrician care are un SRL cu sediul social stabilit, însă prestează servicii la clienți, ca parte a activității sale.

Un mic transportator de marfă, de tip cap de TIR, care are sediul social la o adresă fixă, dar din cauza naturii muncii nu poate fi prezent simultan la sediul social și să desfășoare activitatea specifică codului CAEN.