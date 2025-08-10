Achizițiile de automobile de zeci sau chiar sute de mii de euro sunt frecvent promovate cu mesajul că TVA-ul plătit poate fi recuperat. Această deducere a devenit, în timp, un argument de marketing utilizat de dealerii auto, fiind prezentată drept un beneficiu semnificativ pentru cumpărătorii care acționează prin intermediul firmelor.

Criticii acestei practici consideră că, prin deducerea TVA-ului la bunuri care nu sunt esențiale pentru activitatea economică, se creează un dezechilibru între persoanele fizice și juridice. Persoanele fizice nu beneficiază de aceeași facilitate, fiind nevoite să suporte integral costul TVA-ului la achizițiile de bunuri similare.

„O parte din problema TVA-ului apare și din acest comportament: foarte mulți deduc TVA pe mașini de lux care nu au de a face cu obiectul de activitate al firmelor. Ofertele de achiziție de mașini de lux insistă pe faptul ca TVA la mașini de zeci sau chiar peste o sută de mii de euro este deductibil. Nu îl plătești, îl primești înapoi. Persoanele fizice nu au acest privilegiu, acest avantaj. Deducerea de TVA pentru așa ceva este de multă vreme o strategie de marketing”, a scris Cristian Păun pe pagina sa de Facebook.

De asemenea, există suspiciuni că unele companii folosesc aceste vehicule în scopuri strict personale, mascând utilizarea lor sub pretextul desfășurării activităților comerciale. În anumite cazuri, mașinile sunt puse la dispoziție în regim de comodat unor apropiați ai proprietarilor firmelor, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la respectarea spiritului legii fiscale.

Această practică nu este lipsită de consecințe pentru bugetul public. Recuperarea TVA-ului pentru bunuri de lux care nu sunt legate direct de producția sau prestarea de servicii contribuie la creșterea așa-numitului „GAP de TVA” – diferența dintre TVA-ul care ar trebui colectat și cel efectiv încasat de stat.

„Evident, ca la Pilonul 2 de pensii, vor fi mulți apărători ai „libertății” care vor sări în sus și vor striga în cor: ce treabă ai domnule cu banii capitalistului? Să ia ce vrea din banii lui pe firmă. Cât mai multe mașini de lux, pentru el și ai lui. Să dea și în comodat, dacă poate, celor care îl ajută cu deducerea de TVA. La naiba cu egalitatea în fața legilor fiscale, la naiba cu egalitatea de șansă. Fă-ți și tu firmă. Dedu și tu TVA, fraiere! Ești liber să contribui și tu la GAP-ul de TVA. Mai ales că și amortizezi mașinile astea după. Vai de noi!”, a mai precizat expertul în postarea sa.

În plus, valoarea ridicată a acestor achiziții face ca pierderile la buget să fie considerabile. Pe lângă deducerea TVA-ului, firmele pot amortiza aceste bunuri, diminuând și mai mult baza impozabilă.

Problema ridicată de economiști și analiști nu este strict legalitatea acestor deduceri – care, în forma actuală a legislației, sunt permise – ci aspectul moral al situației. Se creează impresia că legea fiscală funcționează diferit pentru contribuabilii care operează prin firme, față de cei care nu au această posibilitate.

Această inechitate alimentează nemulțumiri și frustrarea contribuabililor corecți, care nu pot beneficia de aceleași avantaje fiscale, deși contribuie la bugetul statului în mod similar.

Cristian Păun este profesor universitar de economie la Academia de Studii Economice din București și specialist în finanțe și macroeconomie. De-a lungul carierei, acesta s-a remarcat prin analize și comentarii publice legate de politici economice, sistemul fiscal și funcționarea pieței libere.