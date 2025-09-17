TVA, adică Taxa pe Valoarea Adăugată, este un impozit pe consum care ar trebui să alimenteze bugetul de stat. Într-un episod al podcastului Contrapunct, realizat de jurnalistul Dan Andronic, avocatul și consultantul fiscal Gabriel Biriș a atras atenția asupra dimensiunii uriașe a fraudei în România: potrivit acestuia, pierderile ajung la aproximativ 9 miliarde de euro anual.

Biriș a explicat că problema principală nu este TVA-ul declarat, ci cel care nu mai ajunge să fie colectat. În opinia sa, România are un „gap” de peste 30% la încasarea TVA-ului, în timp ce media europeană este de doar 5%. El a arătat că țări vecine precum Bulgaria, Ungaria sau Polonia reușesc să colecteze peste 95% din TVA, ceea ce arată că în România nu e vorba de o scăpare accidentală, ci de o problemă sistemică. „Sistemul fură” – a fost formula folosită pentru a descrie situația.

Discuția a continuat pe ideea lansată de jurnalistul Dan Andronic, care a subliniat că atunci când vorbim de „sistem”, nu ne referim la instituții ca atare, ci la cei care le controlează politic. În acest context, s-a arătat că ANAF ar evita să facă verificări acolo unde ar deranja „pe cei care fură”.

Gabriel Biriș a nuanțat, menționând că ANAF a pus recent în aplicare un program de analiză de risc, motiv pentru care „explodează scandalul”. Potrivit lui, acest lucru arată că instituția începe să funcționeze, dar rezultatele rapide nu sunt posibile fără o decizie politică fermă.

“Ca să-l traducem în cifre, sunt 9 miliarde de euro pe an din TVA necolectat în România. În ultimii ani de zile. Pentru anul 2023 încă nu avem cifre, că tot timpul e o întârziere, că se prelucrează datele statistice. Nu, dar media europeană e de 5 la sută TVA necolectat. Bulgaria strânge 95 la sută. Și au și autoconsum. La fel și Ungaria. La fel și Polonia. Au gap-uri de TVA (diferența dintre TVA-ul ce ar trebui colectat și cel efectiv încasat) în media europeană. Și noi avem peste 30 la sută. Asta mie mi-a arătat tot timpul… Mi-a arătat că este o problemă de sistem. Adică sistemul fură”.

În ceea ce privește soluțiile, Biriș a propus extinderea taxării inverse, un mecanism prin care TVA-ul nu mai circulă efectiv între firme, reducând astfel spațiul pentru fraude de tip „carusel”.

El a explicat pe înțelesul publicului că TVA-ul se colectează de fapt doar la consumatorul final, iar în tranzacțiile între companii banii fie se plătesc și apoi se recuperează, fie, acolo unde există derogare, se aplică taxarea inversă. Prin această metodă, „conducta” prin care se scurg miliardele ar putea fi închisă.

Avocatul a amintit că directivele europene permit statelor membre să ceară derogări punctuale pentru taxare inversă atunci când există dovezi de fraudă masivă pe anumite piețe.

În România, domeniile vizate sunt bine cunoscute: comerțul cu legume și fructe, cereale, fier vechi, certificate verzi, tranzacții imobiliare, dar și vânzările de telefoane mobile sau calculatoare cu valoare mare. Problema României este însă că frauda nu este un fenomen brusc, ci unul constant, ceea ce complică justificarea în fața Comisiei Europene.

Concluzia discuției a fost clară: deși ANAF dispune acum de instrumente mai bune pentru a limita pierderile, fără o voință politică reală nu se poate închide rapid uriașul gol de încasare la TVA.

Pe scurt, a spus Gabriel Biriș, TVA-ul este ca o „conductă mare” din care unii „au dat cep” și de unde dispar miliarde de euro în fiecare an.