Întrebat dacă PSD a renunțat la ideea de a impune impozitarea progresivă a veniturilor, Sorin Grindeanu a afirmat:

”Niciodată un partid social-democrat nu-şi permite să renunţe la o politică fiscală de acest tip. Niciodată. În acest moment, noi facem parte dintr-o coaliţie cu partide de dreapta, care nu acceptă în acest moment acest mod corect, din punctul nostru de vedere, de a suporta povara fiscală. Asta este viziunea noastră corectă”.

Potrivit președintelui interimar al PSD, în pachetul 3 de măsuri fiscale, pe lângă scutirile pentru persoanele cu handicap grav, va exista și o reglementare privind deductibilitatea TVA. Acesta s-a arătat convins că în cazul hainelor, în jur de 40% sunt cumpărate pe firmă.

”În acest moment, în România sunt foarte multe facilităţi prin care poţi să-ţi deduci TVA-ul. Dacă am face un exerciţiu şi am lua timp de o lună bonurile, de exemplu, de la mall Băneasa, de la unul din marile magazine, de acolo, de haine, sunt aproape convins că undeva în jur de 40% din ceea ce se cumpără, haine, sunt cumpărate pe firmă. Ceea ce nu e în regulă. Astea sunt lucruri care se văd în încasările de TVA”, a explicat el.

Sorin Grindeanu a afirmat că ”ne tot mirăm de ce avem acest grad mic de colectare a TVA-ului, el arătând că se găsesc non-stop tot felul de subterfugii şi de optimizări”. Social-democratul a mai dat drept exemplu mâncarea pentru câini, care este cumpărată pe firmă.

”Lucruri de acest tip sunt exemple care duc la un grad mic de colectare a TVA-ului, comparativ cu alte ţări din Uniunea Europeană. Aceste lucruri le vor reglementa, de asemenea, în acest pachet 3”, a spus acesta.

În altă ordine de idei, PSD intenționează să aducă amendamente prevederilor din Pachetul 1 de măsuri fiscale.

„În acest context critic, statul român nu își poate permite să transmită semnale descurajatoare pentru femeile care decid să devină mame. Dimpotrivă, este nevoie de politici fiscale și sociale clare, prin care mamele să fie sprijinite să aducă pe lume și să crească copii, fără teama că acest gest fundamental pentru viitorul României se va transforma într-o povară financiară. Menținerea scutirii de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru mamele aflate în concediu de creștere copil este una dintre aceste măsuri”, au explicat social-democrații în expunerea de motive depusă în Parlament.

