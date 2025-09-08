Sorin Grindeanu a declarat că o eventuală candidatură comună PNL–USR la Capitală ar arăta că social-democrații sunt împinși într-o zonă de izolare, scenariu pe care partidul său vrea să îl evite. Replica lui Cătălin Drulă nu s-a lăsat așteptată, acesta invocând dreptul democratic al bucureștenilor și cerând organizarea rapidă a scrutinului. Pe fond, însă, disputa nu e doar despre calendarul alegerilor, ci despre cine va dicta regulile jocului politic în Capitală și, implicit, în coaliția de guvernare.

Sorin Grindeanu a lansat un avertisment către PNL și USR: o candidatură comună la Capitală ar echivala cu izolarea PSD. Liderul social-democrat sugerează că partidul său nu vrea să fie împins în rolul de outsider, dar, dacă va fi forțat, va lua decizii care pot schimba jocul.

„Eu am spus următorul lucru, că dacă lucrurile vor merge spre această cale, aşa cum spuneaţi dumneavoastră, PNL şi USR merg pe o zonă de candidatură comună, e evident că PSD-ul se doreşte a fi trimis într-o zonă de izolare, ceea ce ne arată, de fapt, o anumită politică pe care am vrea să o evităm. Eu am văzut declaraţia, în schimb, a domnului preşedinte Nicuşor Dan, care a fost de acord că lucrurile trebuie să fie aşezate şi discutate. Asta nu înseamnă că fiecare partid să îşi aibă candidatul său, dar să nu oferim această zonă sau această politică care ar duce la izolarea PSD-ului, pentru că şi atunci PSD-ul este obligat să ia decizii şi nu ne dorim acest lucru”, a spus Grindeanu.

Grindeanu a transmis că PSD nu se raportează la ambițiile lui Drulă, ci la interesul bucureștenilor. Mesajul său e simplu: fără un proiect solid pentru Capitală, disputa politică rămâne un joc steril.

„Contează lucrurile pentru bucureşteni, nu ce vrea Cătălin Drulă şi ce vrea USR-ul. Contează ca bucureştenii să aibă un proiect pentru Bucureşti de această dată bine aşezat, contează să se întâmple lucruri pentru bucureşteni. Mai important, dacă e Cătălin Drulă sau Ciucu sau ceilalţi, nu e nimic opţional. Eu vă spun că în acest moment, din perspectiva noastră, cel mai important lucru este să existe un proiect şi un program aşezat pentru bucureşteni”, a explicat liderul PSD.

Deputatul USR Cătălin Drulă l-a invitat pe Grindeanu să afle direct opinia bucureștenilor:

„Domnule Grindeanu, alegerile nu sunt un moft al meu, al USR sau al oricărui partid. Alegerile sunt dreptul bucureştenilor. Dreptul lor democratic, pe care nimeni nu are voie să-l calce în picioare”.

Drulă a adăugat că „bucureştenii vor alegeri cât mai repede, pentru că aşa e normal într-o democraţie”.

În plan guvernamental, Sorin Grindeanu a anunțat că PSD depune în Parlament două proiecte prin care cere eliminarea CASS pentru mame, pensionari, deţinuţi politici și veterani de război.

„În această perioadă de trei luni, PSD-ul în niciun caz nu poate fi acuzat că nu a oferit dialog. Am fost tot timpul cei care am mers, am discutat, n-am dat ultimatumuri şi am încercat să găsim soluţii comune în cadrul coaliţiei şi suntem cei care am fost parte activă la dialog. Noi suntem adepţii dialogului, nu a unanimităţii. De aceea le dau dreptate celor care spun că ar fi bine să fie un fel de dialog în cadrul coaliţiei, nu impuneri de soluţii şi nu unanimităţi. Noi suntem un partid cu specific social-democrat, într-o coaliţie de dreapta şi înţelegem să ţinem de principiile care ne definesc”, a spus Grindeanu, aflat la Parlament.

Apoi a lansat un avertisment:

„Dacă cineva încearcă să ne impună anumite soluţii, dacă nu sunt parte a unui dialog în care inclusiv soluţiile PSD să fie parte, atunci înseamnă că acela nu e un dialog şi noi trebuie să ne extragem din acest lucru. Iar lucrurile acestea sunt cât se poate de clare în cadrul unei coaliţii”.

Viitoarea ședință de coaliție este programată pentru marți, 9 septembrie, sau miercuri, 10 septembrie. Divergențele dintre PSD și premierul Ilie Bolojan au apărut după primele două pachete de măsuri fiscale.

Pe 7 iulie, Bolojan a anunțat că mamele aflate în concediu pentru creșterea copilului și pensionarii cu pensii mai mari de 3.000 de lei net vor plăti CASS de 10%. Grindeanu a cerut exceptarea de la plată pentru mame, invalizi, veterani și foști deținuți politici, dar propunerea a fost respinsă. Din acest motiv, PSD a decis să vină cu propriile proiecte legislative.