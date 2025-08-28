Sorin Grindeanu a spus că PSD nu va face o coaliție cu AUR atât timp cât această formațiune are un discurs împotriva Uniunii Europene. El a subliniat că PSD este un partid serios, care respectă acordurile politice semnate, iar pe durata mandatului său nu va renunța la acestea. Grindeanu a explicat că AUR s-a profilat prin mesaje antieuropene, ceea ce face imposibil un parteneriat cu PSD.

Întrebat dacă ar lua în calcul o alianță în cazul în care partidul lui George Simion și-ar schimba poziția, el a spus că acest lucru ar reprezenta o altă realitate, dar în prezent colaborarea este exclusă.

„Noi suntem parte dintr-o coaliție şi suntem un partid serios, care nu schimbăm aceste lucruri. Iar eu am semnat un acord politic de care, atât timp cât conduc PSD, nu am de gând să mă dezic. Şi n-o voi face. PSD, dincolo de Sorin Grindeanu, este un partid serios, care se ține de acordurile politice pe care le-a semnat. Eu nu văd o coaliție niciodată cu AUR, atât timp cât AUR are un discurs anti Uniunea Europeană, atât timp cât timp tu vii şi spui că ai urcat procentual sau te-ai profilat ca partid care spune cum ne-ar fi nouă mai bine în afara Uniunii Europene. PSD nu poate să fie partener cu un asemenea partid. (…) Să şi-l schimbe, să facă lucruri şi atunci vom fi într-o nouă realitate. În realitatea de acum, PSD nu poate să fie partener cu formațiuni politice de acest tip”, a declarat social-democratul, miercuri, în cadrul unei intervenții TV la Digi24.

Grindeanu a mai spus că îi este greu să accepte „stilul online” prin care USR înțelege să guverneze și că nu poate înțelege de ce un ministru își face selfie în timpul unei ședințe de guvern. El a explicat că PSD nu va guverna niciodată în acest fel, pentru că actul de guvernare trebuie tratat cu seriozitate, nu transformat într-un spectacol.

În opinia sa, rolul unui ministru este să se ocupe de responsabilitățile din fișa postului, nu să facă totul public, lucru care riscă să ducă în derizoriu guvernarea. Grindeanu a adăugat că speră ca și colegii din coaliție să înțeleagă treptat acest lucru, menționând că ministrul Economiei a început deja să dea semne în această direcție.