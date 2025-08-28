PSD nu va face alianță cu AUR din cauza discursului său antieuropean
Sorin Grindeanu a spus că PSD nu va face o coaliție cu AUR atât timp cât această formațiune are un discurs împotriva Uniunii Europene. El a subliniat că PSD este un partid serios, care respectă acordurile politice semnate, iar pe durata mandatului său nu va renunța la acestea. Grindeanu a explicat că AUR s-a profilat prin mesaje antieuropene, ceea ce face imposibil un parteneriat cu PSD.
Întrebat dacă ar lua în calcul o alianță în cazul în care partidul lui George Simion și-ar schimba poziția, el a spus că acest lucru ar reprezenta o altă realitate, dar în prezent colaborarea este exclusă.
„Noi suntem parte dintr-o coaliție şi suntem un partid serios, care nu schimbăm aceste lucruri. Iar eu am semnat un acord politic de care, atât timp cât conduc PSD, nu am de gând să mă dezic. Şi n-o voi face. PSD, dincolo de Sorin Grindeanu, este un partid serios, care se ține de acordurile politice pe care le-a semnat.
Eu nu văd o coaliție niciodată cu AUR, atât timp cât AUR are un discurs anti Uniunea Europeană, atât timp cât timp tu vii şi spui că ai urcat procentual sau te-ai profilat ca partid care spune cum ne-ar fi nouă mai bine în afara Uniunii Europene. PSD nu poate să fie partener cu un asemenea partid.
(…) Să şi-l schimbe, să facă lucruri şi atunci vom fi într-o nouă realitate. În realitatea de acum, PSD nu poate să fie partener cu formațiuni politice de acest tip”, a declarat social-democratul, miercuri, în cadrul unei intervenții TV la Digi24.
PSD nu va guverna niciodată în „stilul online” practicat de USR
Grindeanu a mai spus că îi este greu să accepte „stilul online” prin care USR înțelege să guverneze și că nu poate înțelege de ce un ministru își face selfie în timpul unei ședințe de guvern. El a explicat că PSD nu va guverna niciodată în acest fel, pentru că actul de guvernare trebuie tratat cu seriozitate, nu transformat într-un spectacol.
În opinia sa, rolul unui ministru este să se ocupe de responsabilitățile din fișa postului, nu să facă totul public, lucru care riscă să ducă în derizoriu guvernarea. Grindeanu a adăugat că speră ca și colegii din coaliție să înțeleagă treptat acest lucru, menționând că ministrul Economiei a început deja să dea semne în această direcție.
„Nu spun că sunt greşite sau sunt bune aceste apucături, dar pare că principala ta preocupare este guvernarea asta selfie-stick pe care încearcă să o facă unii din colegii mei.
Ştiţi cu ce îmi este greu? Cu stilul online de a guverna. (…) Când îţi faci selfie din şedinţa de Guvern. Nu vă supăraţi pe mine, asta e greu să o înţeleg. Noi am fost obişnuiţi şi de-aia vă spuneam că e nevoie de clarificări în Congres (al PSD – n.r.), să ne adaptăm la transformările pe care România le-a avut, dar niciodată nu o vedeţi PSD-ul guvernând în forma aceasta. Noi am înţeles tot timpul, când am guvernat, cu bune şi cu rele, să fim serioşi în acel act de guvernare.
Eu nu înţeleg această, să zic, dorinţă sau aceste apucături de a face totul public, de a face spectacol din ceva ce în fişa postului tu trebuie să faci ca ministru. Tu trebuie să te ocupi de lucruri, trebuie să faci acel lucru, nu trebuie ieşi şi să faci orice public, pentru că trimiţi în derizoriu actul de guvernare. Nu spun că sunt greşite sau sunt bune aceste apucături, dar pare că principala ta preocupare este guvernarea asta selfie-stick pe care încearcă să o facă unii din colegii mei. Dar încet încet, eu sper să înţeleagă.
Eu sunt un optimist. Pare că a înţeles ieri, de exemplu sau alaltăieri, ministrul de la Economie, i-am spus: dom’le, am înţeles, e un pachet pe companii care a fost în dezbatere şi aşa mai departe, nu poţi să le aplici retroactiv. Dacă ai, în schimb, informaţii că s-au făcut ilegalităţi, faci plângere. Sunt instituţii ale statului care se ocupă de treaba asta.”