Anunțul a fost făcut cu doar câteva ore înaintea întrunirii Consiliului Politic Național al PSD, care urmează să stabilească data organizării Congresului partidului. În acest context, Sorin Grindeanu rămâne singurul candidat la conducerea formațiunii.

Titus Corlățean a avut, în ultimele luni, poziții critice la adresa conducerii interimare a PSD, susținând că și-a dorit preluarea funcției de președinte pentru a reconstrui o echipă serioasă și profesionistă. El a explicat că proiectul său de „înnoire profundă” a partidului nu poate fi realizat, deoarece formațiunea este dominată de interese personale, frică și lipsă de dezbatere internă.

Fostul ministru a afirmat că mulți colegi i-au dat dreptate, însă prea puțini au avut curajul să se implice deschis, menționându-i printre susținători pe Robert Cazanciuc și Constantin Toma, dar și pe alți membri pe care a preferat să nu-i expună pentru a evita posibile repercusiuni.

„Proiectul nostru de înnoire profundă a PSD nu este din păcate fezabil. Am intrat în această competiție cu convingerea că putem schimba lucrurile, că putem construi o echipă serioasă, profesionistă, capabilă să redea speranța acestui partid. Dar realitatea e alta. PSD a devenit un spațiu dominat de tranzacții, frici și calcule personale. Nu mai există curaj, dezbatere reală sau dorință de reformă. Am întâlnit mulți colegi care mi-au dat dreptate, dar prea puțini au fost dispuși să se implice deschis. Mulțumesc în mod special, în acest context, mai ales colegilor mei Robert Cazanciuc și Constantin Toma, deși au mai fost și alții, pe care am evitat însă să îi expun, pentru a evita anumite repercusiuni”, a declarat Titus Corlățean într-un videoclip publicat pe Facebook.

Corlățean a lansat acuzații dure la adresa celor care conduc partidul, pe care îi descrie drept persoane ce dețin controlul asupra „butoanelor” și utilizează influența și resursele financiare pentru a manipula spațiul public.

El a declarat că, în urma acestor presiuni, au fost răspândite despre el informații false potrivit cărora ar fi „omul rușilor” sau „al chinezilor” și că ar deține averi considerabile. În opinia sa, PSD a ajuns să ducă lipsă de „bărbați politici” adevărați.

„Am descoperit pentru că așa este, când cineva este la Kiseleff și are butoane, are putere, are influența, are bani, prin instrumentele sale din spațiul public, și-a permis să lanseze tot felul de acuzații. Am descoperit că sunt fie omul rușilor, fie al chinezilor. Că am averi ne măsurate. (…) Trebuie să constat că PSD-ul de astăzi găsim tot mai puțini bărbați politici”, a mai spus acesta.

Senatorul a subliniat că partidul nu mai are o viață internă democratică și că acest fapt echivalează cu moartea politică a formațiunii. El consideră că PSD nu mai este un spațiu al dialogului și al curajului politic, ci unul dominat de calcule personale și tranzacții.

Corlățean a precizat că își încheie astfel un ciclu politic de 24 de ani, petrecut integral în Partidul Social Democrat, la bine și la greu. Deși afirmă că nu regretă această perioadă, el și-a exprimat dezamăgirea față de direcția actuală a partidului, pe care o consideră descurajantă.

În final, senatorul a transmis că va părăsi PSD „cu fruntea sus” și că speră ca, în viitor, lucrurile să evolueze în bine pentru România, chiar dacă nu mai crede într-o revigorare a formațiunii din interior.

„Este o concluzie tristă care arată că, din păcate, PSD-ul nu mai are o viață politică democratică, vie în partid și asta înseamnă moartea politică a unui partid. Închei, practic un ciclu de 24 de ani în politică. Întotdeauna în PSD, la bine și la greu. Nu regret existența mea în Partidul Social Democrat, în toți acești ani. Ținem legătura și sperăm să fie mai bine pentru România în următorii ani, deși direcția așa cum o văd eu în clipa de față, cel puțin în PSD, este mai degrabă descurajantă”, a conchis acesta.

Postarea poate fi vizualizată aici.