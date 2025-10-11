Sorin Grindeanu a subliniat că un asemenea scenariu ar reprezenta nu doar un eșec politic, ci și o amenințare la adresa echilibrului democratic, susținând că, în lipsa stabilității, România riscă să se confrunte cu „un deșert al populismului”, alimentat de tensiunile sociale și de neîncrederea în instituții.

Liderul social-democrat a explicat că, deși coaliția reunește partide cu orientări doctrinare diferite, obiectivul comun trebuie să rămână stabilitatea guvernării și evitarea confruntărilor interne. Acesta a subliniat că partidele aflate la putere trebuie să colaboreze prin dialog constant și consultare, pentru a preveni decizii unilaterale sau conflicte care ar putea afecta funcționarea executivului. Potrivit lui Grindeanu, cooperarea nu este ușoară, însă reprezintă singura cale prin care această formulă politică poate funcționa eficient și poate răspunde nevoilor societății.

El a insistat asupra faptului că într-o coaliție formată din patru partide – cu doctrine, experiențe și priorități guvernamentale diferite – comunicarea reprezintă principalul instrument de lucru. Grindeanu a atras atenția că stabilitatea coaliției nu poate fi menținută prin demonstrații de forță, ci doar prin înțelegere reciprocă și prin eforturi reale de a armoniza pozițiile politice.

„Am spus că, dacă această coaliţie eşuează, dincolo de acest eşec al fiecărui partid din această coaliţie, şi nimeni nu e mai vinovat sau mai puţin vinovat şi cu toţii suntem vinovaţi dacă va exista acest eşec, dincolo de asta, ştiţi ce e? Un deşert al populismului. Asta ne va aştepta şi vedem cu toţii ce se întâmplă în România în acest moment”, a afirmat Grindeanu.

Declarațiile lui Sorin Grindeanu vin după ce, în ziua precedentă, la Congresul UDMR, acesta a afirmat că uneori pare că formațiunile din coaliție nu vorbesc aceeași limbă. Liderul PSD a explicat ulterior că această observație a fost făcută în contextul dificultăților inerente unei guvernări bazate pe compromis și cooperare între partide cu agende distincte.

„Da, nu e simplu. Sunt patru partide de doctrine diferite, cu abordări diferite, cu experienţe diferite în guvernare şi sunt lucruri pe care trebuie să le învăţăm cu toţii. Trebuie să învăţăm că într-o coaliţie de patru partide, cred că principalul instrument trebuie să fie dialogul, dincolo de a arăta cine e mai tare, cine are muşchii mai mari în interiorul coaliţiei, dacă vrei să reziste această coaliţia, trebuie să vorbeşti foarte mult, să ai un dialog înainte de a lua anumite decizii. Eu cred că asta e abordarea corectă şi cu toţii trebuie sa facem acest efort, care nu e simplu”, a mai spus Grindeanu.

În discursul său de la evenimentul UDMR, Grindeanu a precizat că diferențele de viziune nu provin din partea partenerilor maghiari, ci din lipsa unei traduceri politice eficiente între partidele coaliției. El a subliniat că, pentru a evita tensiunile, este esențial ca partenerii de guvernare să mențină un echilibru constant în decizii și să renunțe la atitudinile autoritare sau impulsive.

De asemenea, Grindeanu a anunțat că PSD va decide în forurile statutare modul în care se va poziționa față de proiectul de lege care pune parțial în aplicare referendumul din 2009 privind reducerea numărului de parlamentari la maximum 300. Grindeanu a declarat că acest proiect este unul confuz și că nu respectă în totalitate voința exprimată la acel referendum.

În cadrul unei conferințe de presă susținute în județul Timiș, social-democratul a amintit că referendumul din 2009 a fost organizat la inițiativa fostului președinte Traian Băsescu, care a urmărit la acea vreme un avantaj electoral. Totuși, Grindeanu a subliniat că, deși scopul politic al referendumului este discutabil, rezultatul său a fost validat, iar partidul nu poate ignora acest fapt.

„Este o dezbatere care a început săptămâna trecută, a reînceput, ca să fiu cât se poate de corect, fiindcă știți că în România a existat un referendum, în 2009, cu 300 de parlamentari adus – eu spun – că dintr-o dorință sau pentru a beneficia de un plus electoral Traian Băsescu în acea perioadă”, spune Grindeanu.

Sorin Grindeanu a precizat că PSD nu va lua o decizie pripită în privința proiectului de lege care modifică structura Parlamentului. Hotărârea finală urmează să fie luată în Consiliul Politic Național al partidului, forul de conducere care stabilește pozițiile oficiale ale formațiunii. El a subliniat că o astfel de schimbare nu poate fi adoptată rapid, fără o analiză detaliată și fără consultarea tuturor membrilor cu drept de decizie din partid.

„Noi nu putem să luăm așa deciziile că a depus cineva un proiect de lege care modifică fundamental structura Parlamentului, să luăm decizii așa pe repede înainte. Și am dat un răspuns care e cât se poate de valid. În Consiliul Politic Național, acel for de conducere, PSD-ul va hotărî în ce formă vom merge legat de acest proiect”, a mai spus Grindeanu.

Liderul PSD a afirmat că proiectul legislativ aflat acum în dezbatere, depus de doi parlamentari, este greu de înțeles și nu reflectă cu exactitate prevederile referendumului din 2009. Potrivit acestuia, documentul actual nu respectă cerința privind un Parlament unicameral, așa cum s-a stabilit atunci, ci doar propune o reducere a numărului de parlamentari. Grindeanu consideră că proiectul reprezintă o „amestecătură” de prevederi care nu respectă intenția inițială a consultării populare și care creează confuzie.

„Cred că nici măcar nu ține cont de referendumul din 2009, pentru că atunci referendumul spunea că trebuie să fie un Parlament unicameral. Aici nu se spune așa în proiect. Deci e așa o amestecătură din asta, din care nu înțelege absolut nimeni nimic. Asta nu înseamnă că nu vom lua o decizie politică”, a completat social-democratul.

Inițiatorul principal este deputatul Claudiu Năsui, iar propunerea legislativă ar urma să reducă numărul de parlamentari, să modifice structura reprezentării pe circumscripții și să intervină în privința reprezentanților minorităților. Cu toate acestea, forma actuală nu prevede trecerea la un sistem unicameral, așa cum fusese stabilit prin referendum.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, s-a opus acestui proiect de lege, argumentând că noile prevederi ar afecta grav reprezentarea minorităților naționale, altele decât cea maghiară, care nu ar mai reuși să atingă pragul electoral.