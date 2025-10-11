Sorin Grindeanu a declarat sâmbătă că a participat cu plăcere la Congresul UDMR și că în discursul său a vorbit despre unitate. El a menționat că i-a mulțumit premierului Ungariei, Viktor Orban, pentru contribuția acestuia la intrarea României în Schengen, subliniind că, datorită sprijinului Ungariei și influenței pozitive a lui Orban, România a reușit să adere după aproximativ 13 ani în care a fost ținută „la ușă”.

”Eu ieri am vorbit la Congresul UDMR, unde am mers cu plăcere, despre unitate. Eu ieri, în discursul meu, am vorbit şi am mulţumit premierului Viktor Orban pentru rolul pe care l-a avut anul trecut şi pe care trebuie să îl recunoaştem cu toţii, în intrarea României în Schengen. Să nu uităm că anul trecut, sub Preşedinţia Ungariei şi sub presunile pozitive puse de către Viktor Orban noi am reuşit să întrăm în Schengen, unde am fost ţinuţi la uşă vreo 13 ani. Am spus şi lucrurile aestea”, a declarat Sorin Grindeanu, sâmbătă, referindu-se la participarea sa la Congresul UDMR.

El și-a exprimat regretul că atenția de la eveniment s-a concentrat exclusiv pe momentul în care a părăsit sala în timpul intonării Imnului Secuiesc.

”Îmi pare rău că doar această chestiune a fost subliniată”, a adăugat Grindeanu.

Președintele interimar al PSD a declarat că are mulți colegi în UDMR pe care îi respectă și cu care îi leagă prietenii, inclusiv cu președintele Kelemen Hunor, Cseke Attila și Tanczos Barna. Totuși, el a subliniat că, din perspectiva României, există un singur imn oficial, cel al țării, și că mesajul său de la congres a vizat unitatea.

”Eu am foarte mulţi colegi în UDMR pe care îi respect şi am acest sentiment de respect, şi pentru mulţi dintre ei şi de prietenie, cum am şi pentru preşedintele Kelemen Hunor, pentru Cseke Attila, pentru Tanczos Barna. Respect prietenia cu unii dintre ei. Dar ieri am vorbit despre unitate. Unitate înseamnă că şi din perspectiva României există un singur imn oficial, cel al României”, a mai spus Grindeanu.

Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a luat parte vineri la Congresul UDMR, însă a părăsit sala în timpul intonării Imnului Secuiesc.