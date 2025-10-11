Cu acest prilej, aceasta a transmis salutul președintelui Consiliului Superior al CECCAR, Ecaterina Chivu, reafirmând angajamentul instituției pentru o colaborare constantă și eficientă între cele două organisme profesionale.

Cristina Andrei a subliniat onoarea de a participa la eveniment, menționând că are o dublă calitate – aceea de reprezentant al CECCAR România și de membru al filialei UNPIR București. Ea a rememorat cu emoție momentul primei sale participări la o Adunare Generală a UNPIR, în urmă cu șapte ani, alături de soțul ei, Andrei Aurel, președintele CECCAR București.

Experiența de atunci a fost cea care a determinat-o să își dorească să devină parte activă a UNPIR, dorință concretizată în urmă cu șase ani, de când este membră a acestui organism profesional.

„În primul rând, doresc să vă transmit salutul președintelui Consiliului Superior al CECCAR România, doamna Ecaterina Chivu, asigurându-vă de sprijinul CECCAR și de colaborarea noastră continuă. Este o deosebită onoare pentru mine să fiu astăzi aici, în dublă calitate: ca reprezentant al CECCAR România și ca membru al filialei UNPIR București. Îmi amintesc cu emoție că, în urmă cu șapte ani, am participat pentru prima dată la Adunarea Generală a UNPIR, alături de soțul meu, Andrei Aurel, președinte CECCAR București. Eram prezentă ca invitată, iar acea experiență a fost momentul în care mi-am dorit să fac parte și din acest organism profesional, UNPIR. Astăzi, după șase ani de apartenență, sunt mândră că fac parte din acest organism de prestigiu”, a transmis Cristina Andrei, conform Universul Juridic.

În cadrul discursului său, Cristina Andrei a reafirmat importanța unității între profesiile liberale, subliniind că doar prin colaborare pot fi continuate eforturile comune pentru consolidarea și dezvoltarea durabilă a economiei naționale.

Ea a evidențiat că parteneriatul dintre CECCAR și UNPIR este un exemplu de cooperare eficientă între două instituții care contribuie, fiecare prin specificul său, la buna funcționare a mediului economic din România.

În încheiere, reprezentanta CECCAR a felicitat conducerea UNPIR pentru organizarea Congresului, urând succes participanților în desfășurarea dezbaterilor și în procesul de vot din cadrul evenimentului.