Cu acest prilej, aceasta a transmis salutul președintelui Consiliului Superior al CECCAR, Ecaterina Chivu, reafirmând angajamentul instituției pentru o colaborare constantă și eficientă între cele două organisme profesionale.
CECCAR promite sprijin continuu pentru practicienii în insolvență
Cristina Andrei a subliniat onoarea de a participa la eveniment, menționând că are o dublă calitate – aceea de reprezentant al CECCAR România și de membru al filialei UNPIR București. Ea a rememorat cu emoție momentul primei sale participări la o Adunare Generală a UNPIR, în urmă cu șapte ani, alături de soțul ei, Andrei Aurel, președintele CECCAR București.
Experiența de atunci a fost cea care a determinat-o să își dorească să devină parte activă a UNPIR, dorință concretizată în urmă cu șase ani, de când este membră a acestui organism profesional.
„În primul rând, doresc să vă transmit salutul președintelui Consiliului Superior al CECCAR România, doamna Ecaterina Chivu, asigurându-vă de sprijinul CECCAR și de colaborarea noastră continuă.
Este o deosebită onoare pentru mine să fiu astăzi aici, în dublă calitate: ca reprezentant al CECCAR România și ca membru al filialei UNPIR București. Îmi amintesc cu emoție că, în urmă cu șapte ani, am participat pentru prima dată la Adunarea Generală a UNPIR, alături de soțul meu, Andrei Aurel, președinte CECCAR București. Eram prezentă ca invitată, iar acea experiență a fost momentul în care mi-am dorit să fac parte și din acest organism profesional, UNPIR. Astăzi, după șase ani de apartenență, sunt mândră că fac parte din acest organism de prestigiu”, a transmis Cristina Andrei, conform Universul Juridic.
Reprezentanta CECCAR a reafirmat importanța unității între profesiile liberale
În cadrul discursului său, Cristina Andrei a reafirmat importanța unității între profesiile liberale, subliniind că doar prin colaborare pot fi continuate eforturile comune pentru consolidarea și dezvoltarea durabilă a economiei naționale.
Ea a evidențiat că parteneriatul dintre CECCAR și UNPIR este un exemplu de cooperare eficientă între două instituții care contribuie, fiecare prin specificul său, la buna funcționare a mediului economic din România.
În încheiere, reprezentanta CECCAR a felicitat conducerea UNPIR pentru organizarea Congresului, urând succes participanților în desfășurarea dezbaterilor și în procesul de vot din cadrul evenimentului.
„În continuare, susținem ideea de unitate, având convingerea că, împreună, ducem mai departe activitatea celor două profesii liberale, contribuind la consolidarea și dezvoltarea economiei românești într-un mod sustenabil. Domnule președinte, vă felicităm pentru organizarea acestui Congres și vă urăm succes în dezbaterile ce urmează și în votul de astăzi”, a conchis reprezentanta CECCAR.