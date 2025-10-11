Potrivit surselor, Marinela Chelaru își continua obiceiurile alimentare preferate, inclusiv consumul de sare, în ciuda avertismentelor specialiștilor. În plus, celebra actriță din grupul de comedie „Vouă” nu renunțase la fumat, un viciu extrem de nociv pentru sănătatea ei deja fragilă, și era o mare iubitoare de cafea, ambele interzise în dieta recomandată de medici.

Vestea dispariției sale a stârnit emoție în lumea teatrului și a televiziunii, unde Marinela Chelaru a lăsat o amprentă de neșters prin talentul și carisma sa.

Actrița Marinela Chelaru a încetat din viață sâmbătă, la 66 de ani, purtând cu sine un regret profund. Starea ei de sănătate era grav afectată, iar în ultimii ani suferise nu mai puțin de patru accidente vasculare. Printre regretele sale personale se număra și faptul că nu a avut copii.

„Mie nu mi-a dat Dumnezeu copii. Asta e durerea cea mare. Nu ești realizat dacă nu ai copii. Toți copiii de la grădiniță m-au iubit. Erau viața mea, intram în lumea lor. Am fost o educatoare nebună. Mi-aș fi dorit o fetiță să mă cicălească așa ca o soacră. Copiii simt că ai suflet bun și vin spre tine”, a declara Marinela Chelaru într-un pentru CANCAN.RO.

Vestea a fost făcută publică de o apropiată a artistei, care a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

„Bubule, îmi pare rău! Îmi pare rău și sunt supărată pe mine tare! Tare supărată! Am zis că vin la tine, dar nu am știut să îmi fac timp, iar problemele și provocările au fost prezente. Bubule, atâta voiam… doar să te mai strâng în brațe o dată! Marinela Chelaru, te iubesc! Ai fost omul care mi-a fost alături și la mine și la greu! Bubule, mă doare inima atât de tare!”, se arată în mesajul transmis de apropiata Marinelei Chelaru, pe Facebook.

Ultimii ani din viața actriței au fost plini de provocări, fiind marcați de probleme grave de sănătate. Marinela Chelaru a trecut prin patru accidente vasculare cerebrale și a suferit o intervenție chirurgicală pe cord. Cu toate acestea, și-a păstrat optimismul și spiritul puternic care au cucerit publicul de-a lungul carierei. Ea a vorbit deschis despre dificultățile prin care a trecut și despre regretul care a însoțit-o în această perioadă.

Prietenii și apropiații actriței Marinela Chelaru au făcut publice detaliile referitoare la data și locul înmormântării regretatei artiste, cunoscută din grupul de comedie Vouă.