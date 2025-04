Lar Park Lincoln avea 63 de ani. Actrița a dus timp de 10 ani o bătălie dură cu cancerul de sân, dar cauza exactă a morții nu a fost făcută publică, scrie Variety.

Lar Park Lincoln, care a interpretat rolurile principale în serialele „Knot’s Landing” și în „Friday the 13th Part VII: The New Blood”, a avut apariții notabile și în alte seriale TV și emisiuni de divertisment.

Actrița a fondat în anii 1990 compania Actors Audition Studios, care pregătea tinerii pentru cariera de film și teatru.

Primul rol pe ecran al actriței Lar Park Lincoln

Primul ei rol pe ecran a fost în filmul „Children of the Night”, alături de Kathleen Quinlan și Mario Van Peebles.

De-a lungul carierei de peste 30 de ani la Hollywood, Lincoln a jucat în diverse filme și seriale de televiziune.

Cu toate acestea, rămâne în amintirea multora pentru rolul Lindei Fairgate din „Knots Landing”. Telenovela americană a fost difuzată între anii 1979 și 1993 și i-a avut în distribuție, printre alții, pe actorii Michelle Phillips, Michele Lee, Joan Van Ark, Donna Mills, Ted Shackelford, Kevin Dobson.

De asemenea, a interpretat rolul Tinei Shepard în filmul din 1988 „Friday the 13th: The New Blood”.

În 2008, actrița a publicat un memoriu, intitulat „Spuneți tot, nu ne înșelați”, în care dezvăluia informații șocante despre industria actoriei, modelingului și concursurilor de Miss.

Lar Park Lincoln a fondat Actors Audition Studios

Ulterior a fondat Actors Audition Studios, în Dallas, unde oferea cursuri de actorie și mimică unică și un program de instruire pe cameră, îndepărtându-se de metodele tradiționale.

A vut roluri în producții cunoscute ale anilor 80-90, precum „Heart of the City”, „Hunter”, „Outlaws”, „The Princess Academy”, „House II” și „Highway to Heaven”.

Ultimul ei rol a fost în „Ghost Party” din 2022.

Laurie Jill Park s-a născut în Dallas pe 12 mai 1961. Și-a făcut debutul în actorie într-un serial de comedie difuzat NBC, apoi a început să lucreze ca model.

De asemenea, a fost invitată de canalul QVC, timp de aproape două decenii, pentru a prezenta produse de frumusețe. A avut chiar propria linie de îmbrăcăminte, colecția Piper Alexander.