Premierul Ilie Bolojan a declarat recent că România se află într-un moment în care capacitatea de implementare a investițiilor este depășită de cerințele programelor planificate.

Pentru a gestiona mai bine resursele publice și a asigura transparență, toate proiectele finanțate de la bugetul național vor fi organizate pe baza unui calendar multianual, astfel încât autoritățile locale și constructorii să poată planifica eficient resursele și șantierele.

Programul multianual va oferi certitudine financiară pentru următorii ani, indicând clar sumele alocate pentru fiecare proiect și permițând autorităților și constructorilor să-și organizeze activitatea în mod eficient.

„România are o capacitate care a fost deja depăşită de a asigura investiţii. Sigur, toate domeniile sunt importante, toate zonele ţării sunt prioritare, dar la un moment dat, totuşi, trebuie să faci o selecţie care proiecte sunt cele mai importante, cele care au cel mai mare efect adăugat economic dacă se finalizează, dacă e vorba de drumuri poţi, de exemplu, să te uiţi la recensământul general al circulaţiei maşinilor să îţi seama unde este traficul cel mai mare sau drumuri care conectează regiuni între ele şi atunci, dacă ai de ales între anumite drumuri, între un drum comunal într-o comună la capătul judeţului şi un drum judeţean care leagă zece comune sigur că vei finanţa cu prioritate drumul judeţean”, a declarat Ilie Bolojan, pentru Bloomberg.

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a detaliat situația Programului „Anghel Saligny”. Din totalul de 66 de miliarde de lei, 5.758 de proiecte au fost aprobate, dintre care 4.375 sunt deja contractate, în valoare de 52 de miliarde de lei.

Restul de 14 miliarde de lei, reprezentând 1.383 de investiții, nu au fost încă contractate.

Oficialul a precizat că în acest an nu se vor mai încheia noi contracte, însă pentru 2026 se va deschide o nouă sesiune de contractare, cu condiția ca execuția lucrărilor să înceapă în 2027. Această măsură urmărește degrevarea perioadei cu vârf de finanțare pe PNRR și prioritizarea proiectelor strategice.

„Ce este important este să creăm o planificare, un buget multianual în anii următori, şi asta este ceea ce lucrăm pentru aceste proiecte, atât pentru ”Anghel Saligny”, cât şi din celelalte bugete naţionale. Va fi un program multianual care înseamnă bugete naţionale pentru aceste programe, fiecare autoritate, fiecare constructor va şti câţi bani va primi în 2026, 2027 şi 2028 şi va putea face o planificare, în aşa fel încât să-şi dimensioneze şantierele”, a adăugat Ilie Bolojan.

În ceea ce privește Compania Națională de Investiții (CNI), Cseke Attila a precizat că până la finalul acestui an nu se vor mai încheia noi contracte și nu se vor aproba indicatori tehnico-economici pentru proiecte noi.

În prezent, CNI are 1.217 contracte în derulare, majoritatea cu șantiere active. Ministerul a realizat recent prioritizări pentru a susține financiar proiectele aproape de finalizare, cu grad de execuție de peste 50%, astfel încât acestea să poată fi terminate până la sfârșitul anului și să degreveze bugetul pentru 2026.