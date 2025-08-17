Totodată, Bolojan subliniază că, după această perioadă, Guvernul va trebui să creeze condițiile necesare pentru relansarea economică a țării.

„Următoarele şase luni sunt foarte importante pentru că aceste măsuri trebuie luate în cascadă. Aici e un plan clar, ştim ce avem de făcut şi România poate trece prin această perioadă pentru că e o ţară mare, o ţară puternică şi putem să trecem peste acest lucru”, a afirmat Ilie Bolojan într-un interviu pentru Bloomberg.

„Cred că e singura soluţie, pe de o parte, să trecem peste acest an şi jumătatea anului viitor, care e perioada dificilă, şi după aceea să putem crea condiţii pentru relansarea economică, pentru că partea practic de corecţii se va finaliza, foarte probabil, spre sfârşitul acestui an şi începutul anului viitor, urmând ca, după aceea, noi ce trebuie să facem? Să menţinem deciziile care înseamnă decizii sănătoase, să nu intrăm din nou într-o zonă de populism pe care am mai aplicat-o anii trecuţi, să ne controlăm cheltuielile, să ne încasăm veniturile, să stabilim reguli corecte în aşa fel încât să avem un comportament economic corect”, a mai afirmat Ilie Bolojan.