În contextul discuțiilor recente legate de Pilonul II de pensii, consilierul prezidențial Radu Burnete a subliniat necesitatea unei comunicări mai clare și a unor opțiuni mai flexibile pentru participanți.

Vorbind la Antena 3 CNN, Burnete a afirmat că nu dorește ca publicul să perceapă intenții dubioase din partea actualului Guvern.

”Nu vreau să rămână cineva cu impresia că a încercat acum acest guvern să şurubărească ceva. Eu sunt de acord că ar trebui să mai discutăm un pic”, a spus Radu Burnete, la Antena 3 CNN, despre scandalul legat de Pilonul II de pensii.

Burnete a explicat că accesul la fondurile private de pensii ar trebui să fie gândit astfel încât oamenii să aibă mai multe alternative: fie retrageri parțiale sau totale, fie eșalonarea sumelor pe o perioadă determinată.

Totodată, acesta a punctat că trebuie să fie găsit un echilibru între beneficiul individual al participanților și buna gestionare a fondurilor de pensii.

”Probabil că ar trebui să dăm, sau să existe mai multe opţiuni pentru oameni. Vrei să scoţi o sumă mai mică sau vrei să scoţi o sumă mai mare sau, dacă îl eşalonezi, pe câţi ani e posibil şi aici trebuie puse în echilibru două obiective. Unu, ca oamenii să aibă un beneficiu de pe urma acestor bani, că până la urmă de aia îi punem acolo. Doi, şi fondurile de pensii trebuie să aibă o anumită vizibilitate. Câţi oameni se pensionează, câţi îşi vor retrage banii deodată, pentru că trebuie să gestioneze aceste sume”, a explicat Burnete.

În același timp, premierul Ilie Bolojan a recunoscut că proiectul de lege care reglementează accesul la Pilonul II a suferit de unele deficiențe de comunicare.

El a precizat că guvernul nu are acces direct la banii acumulați în aceste fonduri, dar că este necesar să stabilească reguli clare pentru retragerile viitoare, mai ales având în vedere creșterea semnificativă a numărului de pensionari în anii următori.

Premierul a anunțat că dezbaterile pe marginea proiectului vor continua, într-un efort de a asigura atât protecția participanților, cât și stabilitatea fondurilor private de pensii.