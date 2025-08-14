ASF a explicat din nou cum funcționează Pilonul II de pensii private. Mesajul vine după ce autoritatea a propus o reformă care limitează retragerea banilor la maximum 25% din suma strânsă. Pilonul II oferă o pensie lunară suplimentară, pe lângă pensia de stat.

Reprezentanții ASF au explicat că banii din Pilonul II nu sunt ca într-un cont bancar sau de investiții, din care poți să scoți sumele când vrei. Scopul lor principal este să asigure stabilitatea financiară pe termen lung, astfel încât persoanele să nu rămână fără bani după ce ies din activitate. Spre deosebire de economiile tradiționale, contribuțiile la Pilonul II sunt gândite să fie folosite exclusiv pentru pensie, protejând participanții de riscul de a cheltui totul prea devreme.

Practic, Pilonul II funcționează ca un venit sigur care vine regulat, în fiecare lună, după pensionare, oferind siguranță și predictibilitate. Chiar dacă sumele nu pot fi retrase complet dintr-o dată, oamenii pot fi siguri că banii lor vor fi disponibili treptat, garantând astfel un trai mai stabil la bătrânețe.

Guvernul a discutat recent, în primă lectură, un proiect de lege care schimbă modul în care românii își pot retrage banii din pensiile private. Conform proiectului, cei 8,3 milioane de participanți nu își vor mai putea lua toți banii dintr-o dată, ci doar 25%, iar restul va fi plătit în tranșe lunare. Până acum, oamenii puteau să retragă toată suma într-o singură tranșă dacă nu alegeau plata eșalonată pe maximum cinci ani.

Președintele ASF, Alexandru Petrescu, a explicat că, pe măsură ce se apropie 2030, când mulți oameni vor ieși la pensie, este nevoie să existe un cadru legal clar pentru plata pensiilor, ca fiecare participant să știe sigur că economiile lui se vor transforma în venituri sigure și pe termen lung.

„În momentul de față, încet ne îndreptăm, dar sigur, cu un vârf de sarcină 2030, într-o perioadă în care sute de mii de oameni vor întruni condițiile să iasă la pensie. Este astfel necesar, în prezent, adoptarea cadrului legal pentru plata acestor pensii pentru a oferi participanților predictibilitatea și garanția reală că economiile lor se vor transforma în venituri sigure și pe termen lung.”

Există și o excepție: cei care au sume mici în cont – sub echivalentul a 12 indemnizații sociale, adică sub 15.400 de lei – vor putea să urmeze regulile vechi. O altă opțiune pentru participanți este să opteze pentru o pensie lunară pe viață.