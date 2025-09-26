Mai mult ca sigur, aproape toți angajații din România vor să știe câți bani vor primi la pensie și dacă suma le va asigura un trai decent după retragerea din activitate.

Un calcul estimativ, realizat pe baza salariului net actual și a numărului de ani lucrați cu contract de muncă, oferă o imagine mai clară asupra veniturilor pe care fiecare angajat le-ar putea încasa de la stat la momentul pensionării.

Potrivit acestei analize, diferențele pot fi considerabile în funcție de vechimea acumulată.

De exemplu, un angajat care câștigă în prezent 1.950 de lei net pe lună ar primi aproximativ 803 lei pensie după 25 de ani de muncă, 963 lei după 30 de ani, 1.124 lei după 35 de ani și 1.285 lei după 40 de ani de contribuții.

Dacă ne uităm la o persoană care câștigă acum 5.200 de lei pe lună, după 25 de ani de muncă ar primi o pensie de 2.140 de lei, apoi 2.569 de lei după 30 de ani de muncă, 2.997 de lei după 35 de ani, respectiv 3.425 de lei după 40 de ani de contribuții la sistemul de pensii din România.

În cazul unui salariu net actual de 9.750 de lei, pensia estimată crește semnificativ, ajungând la 4.014 lei după 25 de ani, 4.817 lei după 30 de ani, 5.620 lei după 35 de ani și 6.422 lei după 40 de ani.

Rezultatele subliniază că pensia publică în România rămâne semnificativ mai mică decât venitul încasat în perioada activă.

Chiar și pentru cei care au salarii medii sau mari, pensia reprezintă de multe ori mai puțin de jumătate din câștigul lunar actual, ceea ce ridică probleme legate de sustenabilitatea financiară a pensionarilor.

Specialiștii recomandă angajaților să își monitorizeze atent stagiul de cotizare și să evite perioadele fără contribuții la stat, întrucât acestea pot reduce semnificativ suma finală primită la bătrânețe.

Diferența dintre o carieră de 25 de ani și una de 40 de ani poate dubla venitul lunar din pensie, motiv pentru care o carieră stabilă și continuă devine esențială.

În plus, experții sugerează economisirea suplimentară prin fonduri private de pensii sau alte forme de investiții, pentru a asigura un trai decent după retragerea din activitate.