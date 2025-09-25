Ministerul Apărării Naționale (MApN) se confruntă cu o criză bugetară fără precedent, neavând fonduri suficiente pentru a acoperi plata salariilor și a pensiilor până la finalul anului.

Surse politice au explicat pentru Digi24 că soluția va veni prin rectificarea bugetară, când o parte din sumele alocate inițial pentru înzestrarea Armatei vor fi redirecționate pentru a asigura plata drepturilor personalului militar și civil. Oficialii au precizat însă că investițiile nu vor fi anulate, ci doar amânate pentru anul viitor, urmând să fie incluse în bugetul pentru 2026.

Reamintim că, în aceste zile, la Palatul Victoria se poartă discuții intense pe tema primei rectificări bugetare din acest an. Ministerele Dezvoltării, Transporturilor și Muncii sunt printre cele care vor primi alocări suplimentare pentru proiectele aflate în derulare, iar Ministerul Finanțelor va beneficia de cea mai mare sumă, necesară în principal pentru plata dobânzilor la datoria publică.

Executivul are în plan și o a doua rectificare bugetară, care ar putea fi adoptată până la sfârșitul anului.

Astăzi, 25 septembrie, ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat că toate ministerele au solicitat majorări de buget care însumează aproximativ 70 de miliarde de lei, în timp ce resursele disponibile pentru această rectificare se ridică doar la 23-25 de miliarde.

„La rectificare toate ministerele au vrut mai mulţi bani. Una peste alta, au vrut cred că în jur de 70 de miliarde şi sunt disponibili vreo 23-25 de miliarde”, a afirmat ministrul.

Moşteanu a explicat că proiectul de rectificare bugetară ar urma să fie finalizat marți și adoptat în ședința de guvern, iar până vineri să fie pus în consultare publică, conform anunțului făcut de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. De asemenea, el a menționat că va mai avea loc o ședință a coaliției luni dimineață, înaintea aprobării oficiale.

Potrivit informațiilor obținute după ședința coaliției din 25 septembrie, suma totală care va fi redistribuită prin această rectificare bugetară ar putea depăși 35 de miliarde de lei, ajungând chiar până la 38 de miliarde.

Din acest total, circa 25 de miliarde reprezintă fonduri suplimentare puse la dispoziție de Ministerul Finanțelor, iar restul provin din reduceri de la alte ministere și instituții. Spre exemplu, Ministerul Fondurilor Europene va pierde aproximativ 3,2 miliarde de lei.

Cei mai mulți bani vor fi alocați Ministerului Finanțelor – aproape 18 miliarde de lei, dintre care 12 miliarde vor fi folosite exclusiv pentru plata dobânzilor. Fondul de Rezervă va primi 1,6 miliarde de lei, Casa Națională de Asigurări de Sănătate 3,4 miliarde, iar Ministerul Sănătății 280 de milioane. Ministerul Energiei va primi 1,2 miliarde, iar cel al Mediului 600 de milioane.

În cadrul discuțiilor din coaliție au fost analizate și modificări în ceea ce privește subvențiile pentru partidele politice. Surse politice au arătat că există două variante luate în calcul: fie o reducere cu 10% a subvențiilor până la finalul anului, fie suspendarea finanțării partidelor pentru luna decembrie.