Liderii coaliției de guvernare s-au întâlnit, joi dimineață, la Palatul Victoria pentru a discuta modificările la buget. Ședința a durat aproximativ o oră și a fost „tensionată”, cu certuri între PSD și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, care le-a spus că banii din buget sunt mai puțini decât se așteptau.

Ministerele au cerut în jur de 80 de miliarde de lei pentru proiecte, salarii și alte cheltuieli, dar Finanțele pot da mai puțin de jumătate, din cauza unui deficit mare, de 8,4% din PIB, peste ținta de 7% stabilită la Bruxelles.

Pe lângă buget, s-a discutat și despre reforma administrației locale. Premierul vrea să taie 13.000 de posturi, iar PSD propune ca primăriile să reducă cheltuielile cu 5% la posturi și 5% la bunuri și servicii, ca activitatea lor să nu fie blocată.

Rectificarea bugetară va fi publicată. vineri, pentru consultare, iar cel mai târziu marți va fi aprobată de Guvern. Cei mai mulți bani vor merge la Ministerul Transporturilor și la Ministerul Dezvoltării, pentru investiții, iar Ministerul Muncii va primi fonduri importante mai ales pentru Asistență Socială. Rectificarea este dificilă din cauza investițiilor mari deja contractate prin PNRR, care cer folosirea eficientă a banilor.

Cu o zi în urmă, vicepremierul Tanczos Barna a spus că România nu va introduce taxe sau impozite noi în perioada următoare și că deficitul bugetar de 8,4% stabilit pentru acest an va fi respectat. Oficialul a precizat că acest lucru va fi realizat atât prin măsurile luate deja, cât și prin reducerea cheltuielilor statului.

El a recunoscut însă că economia simte încă efectele creșterilor de taxe și impozite de până acum. Potrivit lui, în următoarele una-două luni se va vedea o scădere a presiunii inflaționiste cauzate de mai mulți factori: creșterea prețurilor la energie, taxele și impozitele, dar și incertitudinea din deciziile economice dificile.

Vicepremierul a explicat că respectarea deficitului de 8,4% va fi posibilă datorită măsurilor luate până acum și reducerii cheltuielilor statului, ceea ce ar trebui să stabilizeze economia fără a afecta investițiile importante.