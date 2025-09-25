Sorin Grindeanu a explicat că organizația va prioritiza încheierea discuțiilor pe pachetele de reformă înainte de a stabili data congresului. Liderul PSD a subliniat importanța acestui moment pentru gestionarea fondurilor publice și continuarea investițiilor în infrastructură și sănătate.

„Congresul PSD va avea loc în această toamnă, în următoarele săptămâni. Consultându-mă cu mai mulţi colegi am hotărât să treacă întâi toate aceste lucruri legate de pachetele de reformă. Preocuparea noastră trebuie să fie pentru a avea o rectificare bună pentru români, să continue investiţiile în autostrăzi, în spitale, dar şi în «Anghel Saligny». Să trecem această perioadă, nu simplă, şi imediat după, în câteva săptămâni vom organiza congresul”, a declarat, miercuri seară, la Antena 3, liderul PSD Sorin Grindeanu.

El a reiterat că data exactă a congresului nu este încă stabilită, dar a menționat că evenimentul va avea loc cu siguranță în această toamnă. Întrebat despre durata actualului guvern, Grindeanu a răspuns:

„Prinde martie 2027, aşa scrie în protocol”.

Liderul PSD a recunoscut dificultățile primelor trei luni de guvernare și a subliniat importanța rolului partidului în deciziile politice.

”Dacă ignori un partid cu forţa PSD, atât pe plan local, cât şi naţional, nu trebuie să te aştepţi că ai un drum lin”, a adăugat el.

Grindeanu a anunțat că PSD va înainta coaliției un pachet de relansare economică, menit să fie integrat în pachetul trei de reforme al Guvernului. El a explicat că România nu mai poate fi expusă doar la măsuri de austeritate, cum ar fi tăieri de cheltuieli, concedieri sau creșteri de TVA.

„Înţeleg presiunea la care este supus premierul Ilie Bolojan, de aceea încerc să vin cu soluţii. După trei luni în care oamenii au auzit doar despre tăieri, deficit, trăim mai prost, facturi mai mari, TVA mai mare, cred că trebuie să venim şi cu lucruri bune. Mâine, cel târziu poimâine, PSD va înainta coaliţiei pachetul de relansare economică. Este iarăşi o condiţie. Acest pachet al PSD trebuie să fie parte din pachetul trei. Să venim cu măsuri de relansare economică”, a explicat Sorin Grindeanu.

El a detaliat că măsurile propuse includ stimularea investițiilor, facilități fiscale și sprijin pentru sectorul agricol. Liderul PSD a precizat că toate acestea vor fi centralizate într-un pachet unitar și prezentate coaliției, dar și președintelui Nicușor Dan, pentru a permite completări din partea celorlalte partide.

„Toate aceste lucruri le vom îmbrăca într-un pachet, am anunţat coaliţia, dar şi pe preşedintele Nicuşor Dan. La sfârşitul acestei săptămâni venim cu acest pachet şi aşteptăm să vină cu îmbunătăţiri şi celelalte partide. România nu mai poate auzi doar de lucruri nasoale, doar despre tăieri, concedieri, creşteri de TVA. Oamenii ne-au ales să le facem viaţa mai bună”, a mai spus Grindeanu.

Sorin Grindeanu a fost întrebat dacă PSD ar putea forma un guvern împreună cu AUR în ipoteza în care actuala coaliție nu ar mai rezista. Liderul social-democrat a răspuns ferm: „Răspunsul scurt: nu”. El a explicat că ascensiunea AUR, cotat în prezent cu 40%, este legată de discursurile alarmiste promovate în ultimele luni.

„Dezvolt. Faptul că în aceste luni noi am avut discursuri doar din acestea, hai să le zic, semiapocaliptice poate fi una din cauzele care au dus AUR la acest procent de 40%. De aceea am şi spus că e cazul ca, pe lângă măsuri de restructurări legate de administraţia centrală şi de alte lucruri care sunt necesare, să venim şi cu soluţii gen proiecte de relansare economică. Lucrurile acestea se fac argumentat”, a explicat Grindeanu.

Grindeanu a dat ca exemplu moțiunea simplă depusă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, care a fost respinsă de Camera Deputaților. El a precizat că „ministrul Mediului este o ecologistă convinsă”, însă aceasta a acceptat argumentele PSD privind necesitatea ca patru hidrocentrale incluse în programul de guvernare să intre rapid în procedura de avizare de mediu, fără a-și schimba principiile.