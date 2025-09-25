Tanczos Barna a declarat miercuri seară, la Digi 24, că ajutoarele sociale trebuie revizuite în ansamblu. El a explicat că există multe persoane apte de muncă care se mulțumesc cu aceste ajutoare și nu manifestă niciun interes pentru a contribui la economia națională.

În opinia sa, trebuie să se stabilească clar cine are dreptul la ajutor social, limitându-l la cei cu handicap, boli sau situații neimputabile lor, iar persoanele apte de muncă ar trebui să participe activ la muncă.

”Ajutoarele sociale trebuie regândite în ansamblu, pentru că sunt foarte multe persoane care ar fi apte de muncă, dar având ajutorul social se mulţumesc cu banii aceia şi nu au absolut niciun apetit pentru a veni şi a munci şi pentru a trage la căruţa care se numeşte economia naţională. Şi atunci trebuie văzut cine are dreptul, cine trebuie să primească într-adevăr un ajutor social pentru un handicap, pentru o boală, pentru o situaţie care nu este vina persoanei respective şi societatea trebuie să aibă grijă de acele categorii, iar cei care sunt apţi de muncă trebuie să vină să muncească”, a afirmat Tanczos Barna.

Vicepremierul a explicat că, atât în mediul rural, cât și în orașe, există o cerere mare de forță de muncă, iar golurile de pe piața muncii sunt adesea suplinite de muncitori veniți din Asia.

În acest context, el a spus că ar fi necesar să se reducă perioada în care persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot beneficia de ajutor de șomaj.

”La şomaj, atâta timp cât şi la ţară, şi în oraşe, firmele aleargă şi caută persoane care să vină să muncească, atâta timp cât vin zeci de mii de muncitori din Asia care suplinesc aceste goluri lăsate de persoanele care nu vor să muncească, eu cred că trebuie să facem o reducere a lunilor în care pot beneficia persoanele respective de ajutor de şomaj”, a explicat vicepremierul.

El a afirmat că o societate care nu se sprijină pe muncă nu poate să se dezvolte și a subliniat că România se confruntă deja cu o problemă demografică majoră, agravată de migrația a milioane de români care lucrează în străinătate și contribuie la economii externe, în loc să susțină economia țării.

”Măcar cei care am rămas acasă trebuie să muncim”, a spus el.

Viceprim-ministrul a precizat că, în urma analizei situației pieței muncii, Guvernul ia în considerare introducerea unor stimulente pentru companiile care încadrează angajați peste 50 de ani sau tineri proaspăt absolvenți de liceu ori școală profesională.