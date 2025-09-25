Vicepremierul Tanczos Barna a declarat miercuri seară, la Digi 24, că la începutul anului, atunci când a propus bugetul Guvernului coaliției, a fost aplicată deja o reducere de 20%, având în vedere că 2024 este un an electoral. Ulterior, în urma unei discuții în cadrul coaliției, s-a decis ca aceste sume să fie diminuate cu încă 10-15%.

”Am făcut deja o reducere la începutul anului, când am propus eu bugetul Guvernului, atunci, coaliţiei. Atunci am făcut o reducere de 20%, pentru că 2024 a fost un an electoral. După aceea am avut o discuţie în coaliţie şi se vor reduce aceste sume cu încă 10 sau 15%”, a afirmat Tanczos Barna, miercuri seară, la Digi 24.

Vicepremierul a precizat că este sigur că anul viitor subvențiile pentru partidele politice vor fi diminuate. El a menționat că bugetul pe 2025 include deja această reducere și că nu a văzut nicio rectificare până acum. Deși nu știe dacă în acest an va mai fi aplicată o reducere suplimentară de 15%, a subliniat că în 2026 vor fi aplicate cu siguranță și alte diminuări ale acestor sume.

”Bugetul pe 2025 deja este cu această reducere şi n-am văzut rectificarea. Nu ştiu dacă vine anul acesta încă o reducere de plus 15%, dar cu siguranţă în 2026 se vor aplica şi alte reduceri pentru aceste sume”, a adăugat el.

Vicepremierul Tanczos Barna afirmă că România nu va intra în recesiune economică în acest an, estimând o creștere economică de sub 1%, cu condiția ca ultimele două luni să nu genereze probleme semnificative.

”Nu vom avea recesiune cu siguranţă. O să avem peste 0%… o să fim peste 0%, probabil sub 1%, undeva în plaja de 0,5 şi 1. Eu estimez acum undeva între 0,5 şi 1, dacă ultimele două luni nu vor reprezenta o problemă deosebită şi putem să plătim şi investiţiile şi nu intrăm în foarte multe arierate, eu cred că se poate”, a declarat Tanczos Barna.

Oficialul a afirmat că anul viitor va fi „foarte dificil” ca deficitul bugetar să se reducă cu mai mult de două procente față de nivelul din acest an, însă consideră că nu vor fi necesare majorări suplimentare ale impozitelor și taxelor.

”Va fi nevoie de limitarea cheltuielilor şi de implementarea cu stricteţe a măsurilor deja luate. Am văzut zilele trecute că bugetul făcut pe 2025 este unul pe prezumţii nerealiste. Dar la fel de nerealiste vor fi dacă avem impresia că suntem clarvăzători şi ştim ce se va întâmpla în 2026, tot anul. Orice buget este un buget de pornire pe câteva prezumţii de creştere economică, de inflaţie, de situaţia macroeconomică din ţările învecinate, ţările care ne trag după ele, Germania, Franţa, dacă ele încetinesc încetinim şi noi, se opreşte sau nu se opreşte războiul, avem sau nu avem o bătaie vamală între Europa, o ceartă pe această temă între Europa şi SUA. Deci toate aceste elemente au venit ulterior ţintei de 7% şi cu siguranţă au dus la această nouă situaţie de 8,4%. De la anul, ministerul şi cei care vor face bugetul trebuie să fie foarte, foarte fermi în a implementa aceste măsuri dacă vor să se apropie de 6%. Să cobori de la 8,4% la 6% e la fel de complicat ca şi coborârea de la 9,3% la 7%”, a spus Tanczos Barna.

El a afirmat că Ministerul Finanțelor „dispune de un pachet de măsuri” care nu sunt doar „angajamente teoretice ale ministerelor”, așa cum s-a întâmplat anul trecut, ci care își vor demonstra efectele în practică.