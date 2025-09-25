Tanczos Barna a subliniat că, spre deosebire de cele peste 3.000 de primării din țară, unde deciziile pot fi mai greu de pus în aplicare, în structurile centrale este vorba doar despre câțiva miniștri, ceea ce facilitează procesul.

Tanczos Barna a declarat miercuri seară, la Digi 24, că este necesar ca hotărârea privind diminuarea personalului bugetar din administrația centrală să fie adoptată cât mai curând, pentru a asigura un nivel corect de echitate socială.

”Dacă vorbim de reducerea numărului de angajaţi din administraţia locală, ea nu poate fi făcută fără această măsură pentru administraţia centrală”, a spus vicepremierul.

Acesta a recunoscut că și în acest caz pot apărea rețineri, însă a subliniat că ele vor fi mai puține, întrucât este vorba doar despre un număr redus de miniștri.

”Nu vorbim de trei mii şi ceva de primării, vorbim de câţiva miniştri şi acolo lucrurile se decid mult mai uşor. Şi nu o să fie nicio problemă ca acest guvern să adopte această măsură de reducere cu 20% per ansamblu a numărului de angajaţi în administraţia publică centrală”, a adăugat Tanczos Barna.

Acesta spune că Executivul și administrațiile locale vor ajunge, cel mai probabil, la un acord și în ceea ce privește diminuarea numărului de posturi din primării și consilii județene.

”Sunt şi acum două soluţii pe masă, am discutat şi săptămâna aceasta două variante: o combinaţie între reducerea numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor de funcţionare. Şi dacă găsim această combinaţie şi reuşim să le potrivim în aşa fel încât să fie una corectă, cu siguranţă vom găsi repede un numitor comun în coaliţie”, a adăugat viceprim-ministrul.

Vicepremierul Tanczos Barna a precizat că, în negocierile pentru formarea coaliției și stabilirea programului de guvernare, premierul Ilie Bolojan nu a menționat explicit posibilitatea unei demisii, însă a lăsat să se înțeleagă că ar putea pleca din funcție dacă partidele nu își respectă angajamentele.

Tanczos consideră că subiectul unei eventuale retrageri a premierului nu mai este de actualitate, deși recunoaște că o decizie nefavorabilă a Curții Constituționale privind legea pensiilor magistraților ar putea complica serios situația politică și ar putea declanșa un lanț de consecințe.

”Un lucru este cert: când am făcut programul de guvernare şi ne-am asumat acest program de guvernare, în mare măsură creionat şi propus de premier, a fost o asemenea discuţie, acesta este planul, pentru asta facem o coaliţie, pentru planul acesta ne asumăm o guvernare comună, dar nu ne dezicem, după o săptămână, două, trei, cinci, de un plan pe care l-am agreat împreună. Şi atunci, da, domnul prim-ministru a zis: ori mergem înainte cu acest plan, ori îmi spuneţi şi eu mă retrag şi vine altul care ştie să facă un plan mai bun şi duce mai departe ce trebuie să ducă mai departe. Discuţie concretă, când îşi dă demisia, când nu-şi dă demisia, n-a fost. Cuvântul acesta nu l-am auzit. Propoziţii care să ducă la o eventuală situaţie mai tensionată au fost. Dar cred că toate au fost lămurite şi la Cotroceni şi în coaliţie şi domnul premier Bolojan a spus, nu demisionează şi dacă se schimbă ceva, vine şi ne spune. Din punctul meu de vedere, este subiect închis. Este subiect închis, mergem înainte în această formulă cu domnul prim-ministru Bolojan şi cu coaliţia formată prin cele patru formaţiuni politice”, a afirmat Tanczos Barna la Digi 24, miercuri seară.

Barna a recunoscut că „situația s-ar complica considerabil” dacă judecătorii Curții Constituționale ar declara neconstituțională legea care modifică pensiile magistraților.