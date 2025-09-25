În anii ’70, decizia de a modifica ora oficială a fost determinată de criza petrolului, vizând economisirea energiei. Chiar dacă motivația inițială și-a pierdut din importanță în prezent, această tradiție continuă să fie aplicată în multe țări europene.

Anul 2025 aduce o particularitate în privința trecerii la ora standard. Ultima duminică din octombrie va fi pe 26, cu o zi mai devreme decât de obicei. Evenimente similare s-au mai înregistrat în 2008 și 2014.

Deși trecerea la ora de iarnă poate oferi un răgaz temporar, efectele sale asupra sănătății pot fi semnificative.

Trecerea la ora de iarnă poate avea multiple efecte asupra sănătății fizice și mentale, influențând în mod deosebit copiii și persoanele vârstnice.

Modificarea bruscă a orei poate perturba ritmul circadian, crescând nivelul de cortizol, hormonul stresului. Acest lucru poate duce la creșterea tensiunii arteriale și la un risc mai mare de accident vascular cerebral, în special în primele zile după schimbarea orei.

Mulți oameni se confruntă cu dificultăți în a se adapta la noul program, ceea ce poate duce la insomnie, somnolență diurnă și scăderea performanței cognitive.

Expunerea redusă la lumina naturală poate scădea producția de serotonină, hormonul fericirii, crescând riscul de depresie sezonieră, caracterizată prin oboseală extremă, iritabilitate și scăderea interesului pentru activitățile zilnice.

Copiii pot avea dificultăți în a se adapta la schimbarea orei, ceea ce poate duce la tulburări de somn, iritabilitate și dificultăți de concentrare. Este recomandat ca părinții să ajusteze treptat programul de somn al copiilor și să asigure un mediu de somn propice.

Pentru a ajuta organismul să se adapteze, este recomandat să petreceți timp în aer liber dimineața, pentru a stimula producția de serotonină și a regla ritmul circadian.

Este important să mergeți la culcare și să vă treziți la aceeași oră în fiecare zi, pentru a ajuta organismul să se adapteze mai rapid.

Reducerea consumului de cofeină și evitarea expunerii la ecrane înainte de culcare pot îmbunătăți calitatea somnului.

Există numeroase țări care nu aplică schimbarea orei, renunțând la practica orei de vară. Această decizie este adesea motivată de considerente geografice, economice sau de sănătate publică.

În Europa, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Iceland, Rusia și Turcia nu mai aplică ora de vară

În Asia, China, Japonia și India nu au ora de vară.

Țările din Africa de Est, precum Kenya, Tanzania, Uganda, Etiopia și Somalia, nu aplică ora de vară.

Kiribati nu observă ora de vară, iar Argentina a renunțat la ora de vară în 2009.