Astenia de toamnă este o stare de oboseală generalizată, apatie și lipsă de energie care apare odată cu scurtarea zilelor și scăderea temperaturilor. Această stare este considerată o reacție normală a organismului la schimbările sezoniere și nu reprezintă o afecțiune medicală în sine. Chiar și așa, simptomele pot interfera cu activitățile zilnice și pot afecta starea de bine generală. Printre simptomele comune se numără oboseala persistentă, somnolența excesivă, lipsa de energie, scăderea apetitului și modificări ale dispoziției.

În schimb, depresia de toamnă, cunoscută și sub denumirea de tulburare afectivă sezonieră (n.red. „Seasonal Affective Disorder” sau SAD), este o formă de depresie care apare în mod recurent în aceleași perioade ale anului, de obicei în timpul toamnei și iernii. Potrivit specialiștilor, aceasta este caracterizată prin simptome mai severe decât astenia de toamnă și poate necesita intervenție medicală.

Printre simptomele depresiei de toamnă se numără tristețea persistentă, pierderea interesului pentru activitățile zilnice, oboseala extremă, modificări ale apetitului și somnului, precum și dificultăți de concentrare.

„Majoritatea studiilor sugerează că SAD, în forma sa cea mai pronunțată, afectează între 3 și 5% din populație. (…) Apetitul poate crește, iar energia scade. Apoi, pacienții pot avea dificultăți în a slăbi în timpul verii. Deci, dacă aveți senzația că vă simțiți diferit în timpul iernii, nu este doar imaginația voastră. Trăim în interior, unde lumina este mai puțină, iar acest lucru amplifică semnalul iernii”, subliniază dr. Paul Desan, director al Serviciului de Consultanță Psihiatrică la spitalul Yale New Haven.

Unul dintre factorii principali este scăderea expunerii la lumina naturală, care influențează producția de melatonină și serotonină în creier. Melatonina este hormonul care reglează ritmul circadian și somnul, iar serotonina este asociată cu starea de bine și dispoziția. Reducerea luminii solare poate duce la dezechilibre în acești neurotransmițători, contribuind astfel la apariția simptomelor specifice.

Alți factori care pot contribui la apariția asteniei și depresiei de toamnă includ schimbările în rutina zilnică, scăderea temperaturilor și modificările în dietă și activitatea fizică. De asemenea, persoanele cu predispoziție genetică sau cu antecedente de tulburări afective pot fi mai vulnerabile la aceste fenomene.

„Iluminarea interioară este relativ slabă, între 50 și 200 lux. Birourile au de obicei între 200 și 400 lux, în timp ce lumina exterioară are mii de lux. Pentru multe persoane care lucrează acum de acasă, aceasta poate fi o schimbare. Se află într-un spațiu mai slab iluminat, se trezesc mai târziu și nu ies afară pentru a merge cu mașina la serviciu”, a explicat dr. Desan.

Pentru a preveni sau ameliora simptomele asteniei și depresiei de toamnă, este recomandată adoptarea unui stil de viață sănătos. Expunerea la lumina naturală, chiar și în zilele înnorate, poate ajuta la reglarea ritmurilor biologice. Activitatea fizică regulată, cum ar fi plimbările în aer liber sau exercițiile ușoare, poate stimula producția de endorfine și poate îmbunătăți starea de spirit.

O alimentație echilibrată, bogată în vitamine și minerale, este esențială pentru menținerea unui sistem imunitar puternic și pentru susținerea funcțiilor cerebrale. De asemenea, menținerea unui program regulat de somn și evitarea consumului excesiv de cafeină sau alcool pot contribui la prevenirea simptomelor.

În cazul în care simptomele persistă și afectează semnificativ viața de zi cu zi, este important să se solicite ajutorul unui specialist. Tratamentele pot include terapia cu lumină, consilierea psihologică și, în unele cazuri, medicația. Potrivit specialiștilor, intervenția timpurie poate preveni agravarea simptomelor și poate îmbunătăți calitatea vieții.