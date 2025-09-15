În luna septembrie, înainte de schimbarea orei, are loc echinocțiul de toamnă. Acesta apare când Soarele trece peste ecuatorul ceresc și ajunge în emisfera sudică. Pe 22 septembrie, echinocțiul de toamnă va marca oficial sfârșitul verii. Astfel, noaptea va deveni mai lungă, iar ziua mai scurtă.

Ora de iarnă 2025. În SUA, ceasurile vor fi date înapoi pe 2 noiembrie 2025. Majoritatea americanilor va adormi la 2 dimineața, când are loc schimbarea orei, dar vor observa a doua zi că Soarele apune cu o oră mai devreme decât cu o zi înainte, potrivit myfox8.com.

Schimbarea anuală este apreciată de unii, dar criticată de mulți care spun că nopțile mai întunecate contribuie la depresia sezonieră din timpul iernii. Pe de altă parte, susținătorii schimbării orei de iarnă spun că diminețile mai luminoase sunt „în mod incontestabil” mai bune pentru sănătate.

În plus, spun că este mai sigur pentru copii să ajungă la școală dimineața. Trecerea la ora de vară permanentă ar însemna o călătorie în întuneric până la stația de autobuz.

Ora de vară se încheie în prima duminică din noiembrie. Data trecerii la ora de iarnă variază de la an la an. Anul viitor, americanii vor trece de la ora de vară la ora de iarnă pe 1 noiembrie 2026.

Asta dacă legiuitorii nu vor lua măsuri pentru a schimba resetarea anuală a ceasurilor. Eforturile de a determina țara să „blocheze ceasurile” și să treacă la ora de vară permanentă au fost discutate în mod repetat în Congres, dar până acum au stagnat.

Două state au făcut deja trecerea la ora de vară permanentă: Hawaii și Arizona (cu excepția teritoriului Navajo).

Schimbarea orei, în fiecare primăvară și toamnă, este contestată și de unele cercetări. Un studiu din 2016 susține că lipsa somnului în ziua trecerii la ora de vară provoacă o creștere a accidentelor de mașină.

Mai puțin de 40% din țările lumii trec la ora de vară, deși peste 140 de țări au implementat-o la un moment dat. Ora standard permanentă/iarnă este respectată doar în două părți ale SUA: Hawaii și cea mai mare parte din Arizona, potrivit Statista.

Mexicul a decis să renunțe la această trecere în primăvara anului 2023, după ce a adoptat ora de iarnă permanentă, în 2022.

Între timp, să amintim că în România, trecerea la ora de iarnă in 2025 va fi mai devreme decât anul trecut, iar românii vor trebui să-și ajusteze ceasurile cu o săptămână înainte. Această schimbare readuce România la fusul orar standard și va influența atât programele zilnice, cât și transporturile.

În 2025, România va trece la ora de iarnă mai devreme decât de obicei, în noaptea dintre 25 și 26 octombrie. Ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, marcând sfârșitul perioadei de orar de vară, iar autoritățile subliniază că ajustarea respectă regulile internaționale privind fusurile orare.

Spre deosebire de anii precedenți, schimbarea orei nu va mai avea loc în ultima duminică din octombrie, ci cu o zi mai devreme. Dacă în 2024 trecerea la ora standard s-a făcut în noaptea de 26 spre 27 octombrie, în 2025 aceasta va avea loc în noaptea de 25 spre 26 octombrie, revenind la ora Europei Orientale, cunoscută ca Timpul Legal Român.

Schimbarea orei se va realiza dimineața, când traficul este mai redus. La ora 4:00, ceasurile vor fi date înapoi la ora 3:00, oferind astfel o oră suplimentară de somn.