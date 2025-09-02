Regulamentul cadru de funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, stabilit prin Ordinul nr. 4183/2022, prevede că consiliul reprezentativ al părinților nu are patrimoniu, nu are buget propriu și nu are dreptul să colecteze cotizații, donații sau alte tipuri de finanțări.

Activitatea acestei structuri se limitează la implicarea prin voluntariat și acțiuni logistice în sprijinul școlii. De asemenea, părinții au posibilitatea de a înființa asociații de părinți, dar acestea funcționează conform legislației privind asociațiile și fundațiile, având obligația de a respecta transparența și cadrul legal.

Regulamentul cadru de funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, stabilit prin Ordinul nr. 4183/2022, stabilește următoarele în cadrul Art. 171:

La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ funcţionează consiliul reprezentativ al părinţilor; Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ este compus din preşedinţii comitetelor de părinţi; Consiliul reprezentativ al părinţilor este o structură fără personalitate juridică a cărei activitate este reglementată printr-un regulament adoptat prin hotărârea adunării generale a preşedinţilor comitetelor de părinţi pe grupă/clasă din unitatea de învăţământ, care nu are patrimoniu, nu are buget de venituri şi cheltuieli, nu are dreptul de a colecta cotizaţii, donaţii şi a primi finanţări de orice fel de la persoane fizice sau juridice. Se poate implica în activităţile unităţii de învăţământ prin acţiuni cu caracter logistic – voluntariat; La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ se poate constitui asociaţia de părinţi, în conformitate cu legislaţia în vigoare privind asociaţiile şi fundaţiile, care reprezintă drepturile şi interesele părinţilor din unitatea de învăţământ, membri ai acesteia.

În același timp, Statutul elevului interzice, prin articolul 52, colectarea de bani de către elevi sau părinți pentru cheltuielile legate de funcționarea unităților de învățământ. Prin urmare, orice formă de contribuție financiară impusă sub denumirea de „fond al clasei” sau „fond al școlii” este considerată ilegală.

„Articolul 52. Elevilor le este interzis: să colecteze fonduri de la alți elevi sau părinții acestora în vederea acoperirii cheltuielilor funcționării unității de învățământ, cum ar fi fondul clasei sau fondul școlii”, arată Statutul Elevului în articolul 52, punctul a.

Statutul Elevului reglementează drepturile și îndatoririle elevilor, în calitate de beneficiari primari ai educației, înscriși în unitățile de învățământ de stat, particular și confesional din România.

Măsurile au scopul de a elimina presiunile puse asupra părinților și de a garanta că finanțarea unităților școlare se face exclusiv prin bugetele publice, nu prin contribuții informale.