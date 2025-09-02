Ministerul Educației a transmis marți, printr-un comunicat oficial, că fondurile necesare pentru plata salariilor cadrelor didactice și a burselor elevilor și studenților sunt asigurate până la sfârșitul acestui an, în ciuda măsurilor de austeritate adoptate recent pentru corectarea dezechilibrelor fiscal-bugetare.

„Ca urmare a unor declaraţii recurente în spaţiul public, Ministerul Educaţiei şi Cercetării precizează că, în pofida măsurilor de austeritate implementate recent pentru controlul crizei fiscal-bugetare, nu vor fi probleme până la sfârşitul acestui an în privinţa acoperirii sumelor pentru plata salariilor şi burselor”, se arată în documentul remis presei.

Reprezentanții instituției subliniază că, odată cu intrarea în vigoare a măsurilor de ajustare financiară, sistemul de educație și cercetare va trebui să se așeze într-un cadru de predictibilitate.

„Aşa cum ministrul Educaţiei şi Cercetării a declarat în repetate rânduri, odată adoptate aceste măsuri de austeritate-criză, sistemul de educaţie-cercetare va trebui să intre într-o logică de stabilitate şi dezvoltare”, menționează comunicatul.

Astfel, autoritățile încearcă să transmită un semnal de calm și să elimine temerile apărute în spațiul public privind posibile blocaje financiare în sistemul educațional.

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a avut marţi o întâlnire cu studenţii, în cadrul Forumului Alianţei Naţionale a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR), desfăşurat la Timişoara.

Discuţiile au avut loc pe fondul protestelor declanşate de mai multe zile de către studenţi, nemulţumiţi de o serie de măsuri care vizează direct sprijinul financiar şi social de care beneficiază.

Printre revendicările formulate se află:

reducerea de 90% la transportul feroviar, aplicabilă doar pe distanţa dintre domiciliu şi centrul universitar unde studiază, începând cu 1 ianuarie 2025 şi valabilă până la sfârşitul anului 2026;

diminuarea fondului de burse de la 1 august 2025, prin modificarea modului de calcul de la salariul minim brut la salariul minim net;

schimbarea perioadei de alocare a fondului de burse şi, implicit, a momentului în care acestea sunt acordate;

eliminarea accesului la burse pentru studenţii aflaţi pe locuri cu taxă;

eliminarea posibilităţii de a cumula bursele acordate românilor de pretutindeni cu bursele de performanţă sau cu cele speciale.

Întâlnirea a avut ca scop dialogul direct între autorităţi şi reprezentanţii studenţilor, în încercarea de a identifica soluţii la problemele semnalate, însă tensiunile din rândul mişcării studenţeşti rămân ridicate.