Începând cu 1 septembrie 2025, firmele mici din România care fac afaceri de până la 395.000 de lei nu mai plătesc TVA. Anterior, plafonul era de 300.000 de lei. ANAF a publicat acum și modul în care se va aplica această scutire.

Legea care stabilește acest nou plafon a fost Ordonanța 22/2025, publicată la sfârșitul lunii august 2025. Prin această ordonanță, Guvernul a adaptat legislația românească la o directivă europeană (UE 2020/285). Deși Ministerul Finanțelor a anunțat ideea încă din martie 2025, legea a intrat în vigoare abia de la 1 septembrie.

Acum, ANAF va stabili, printr-un proiect de ordin, pașii concreți pe care firmele mici trebuie să îi urmeze pentru a beneficia de această scutire de TVA. Acest lucru se aplică atât firmelor românești care fac afaceri în alte țări din UE, cât și firmelor din UE care operează în România.

Ce s-a schimbat prin Ordonanța 22/2025:

Firmele mici (întreprinderile mici) pot folosi regimul special de scutire de TVA nu doar în țara lor, ci și în alte țări din Uniunea Europeană.

Acest regim se gestionează printr-un sistem electronic pus la dispoziție de fiecare stat membru UE. Firmele care vor să folosească scutirea într-o altă țară trebuie să trimită informațiile necesare autorităților din țara lor, iar țările UE își vor trimite între ele datele pentru ca regimul să fie aplicat corect.

Pentru ca aceste reguli să fie aplicate, ANAF va stabili:

o procedură prin care firmele românești care folosesc scutirea în alte țări UE să fie informate despre aplicarea și încetarea regimului special;

un formular de Notificare prealabilă, prin care firma declară intenția de a folosi scutirea în alte țări;

un formular de Raport, prin care firma declară valoarea totală a vânzărilor de bunuri sau servicii în alte state UE;

modul de transmitere a acestor informații prin mijloace electronice.

De asemenea, ANAF va stabili proceduri și formulare pentru firmele din alte state UE care vor să aplice regimul special de scutire în România. Aceasta include:

cum se aplică regulile pentru firmele străine;

un formular prin care ANAF poate comunica dacă solicitarea de aplicare a scutirii a fost respinsă sau dacă aplicarea regimului încetează.

Pe scurt, ordinul ANAF stabilește:

Procedura pentru firmele românești care aplică scutirea în alte țări UE. Modelele de formulare pentru decizii și notificări privind aplicarea regimului în alte țări UE. Procedura pentru firmele din alte țări UE care aplică scutirea în România. Modelele de formulare pentru decizii privind respingerea sau încetarea aplicării regimului în România.

Vezi aici proiectul de ordin al Fiscului.