Casa Județeană de Pensii Bihor a comunicat că pentru seria 16 din anul 2025 au fost alocate 195 de bilete de tratament balnear, disponibile începând cu data de 2 noiembrie 2025.

Biletele au fost distribuite pentru mai multe stațiuni din țară, printre care Sovata, Herculane, Călimănești, Buziaș, Covasna, Felix, 1 Mai, Mangalia, Moneasa, Neptun, Ocna Șugatag, Tinca, Vatra Dornei, Căciulata și Tășnad.

Potrivit CJP Bihor, repartiția detaliată este următoarea: Sovata – 3 bilete, Herculane – 4, Călimănești – 4, Buziaș – 6, Covasna – 2, Felix – 44, Geoagiu – 2, 1 Mai – 60, Mangalia – 4, Moneasa – 16, Neptun – 4, Ocna Șugatag – 8, Tinca – 8, Vatra Dornei – 10, Căciulata – 12 și Tășnad – 8 bilete.

Biletele pot fi ridicate de la sediul instituției, conform programului de lucru: de luni până joi între orele 8:00 și 14:00, iar vineri între orele 8:00 și 12:00. Ultima zi în care pot fi ridicate biletele este 23 octombrie 2025, se arată în informarea oficială.

Reprezentanții instituției precizează că redistribuirea biletelor de tratament va avea loc pe 24 octombrie 2025, începând cu ora 8:00.

Pentru transparență, CJP Bihor a publicat pe site-ul instituției situația cererilor aprobate și a celor neaprobate pentru seria 16. Listele pot fi consultate online, la adresele indicate în anunțul oficial.

„Situația cererilor de bilete de tratament aprobate pe seria 16 — [link către CJP Bihor]

Situația cererilor de bilet de tratament neaprobate pe seria 16 — [link către CJP Bihor]”, se precizează în comunicat.

Documentele oferă posibilitatea solicitanților de a verifica dacă au fost incluși în lista de beneficiari și de a se informa din timp cu privire la ridicarea biletelor.

Acordarea biletelor de tratament se face în conformitate cu Ordinul nr. 118/13.02.2025 al președintelui Casei Naționale de Pensii Publice.

Potrivit actului normativ, pot beneficia de aceste bilete solicitanții care dovedesc îndeplinirea criteriilor legale, prezentând următoarele documente: cerere tip, bilet de trimitere eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist, precum și alte documente, în funcție de situație.

CJP Bihor reamintește că persoanele încadrate în grad de handicap grav, care au dreptul la asistent personal sau la indemnizația lunară pentru însoțitor, precum și pensionarii de invaliditate de gradul I, pot beneficia de bilet de tratament doar dacă sunt însoțite.

„De asemenea, însoțitorii persoanelor încadrate în grad de handicap grav / în gradul I de invaliditate trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 109 din Legea nr. 360/2023, cu modificările şi completările ulterioare”, se menționează în informare.

În anumite situații, legea permite acordarea biletelor și fără însoțitor, dacă persoanele vizate își asumă prin declarație pe proprie răspundere că se pot descurca pe durata sejurului.

„Prin excepţie, pot beneficia de bilete de tratament fără a fi însoţite persoanele încadrate în grad de handicap grav […] în baza declaraţiei pe proprie răspundere din care reiese că se pot descurca singure (fără însoţitor) pe perioada sejurului, ţinând cont și de faptul că bazele de tratament contractate funcţionează în regim hotelier, şi nu în regim de spitalizare”, precizează comunicatul CJP Bihor.

Astfel, beneficiarii au posibilitatea de a participa individual la tratamentele balneare, în funcție de capacitatea lor de a se autoservi și de a respecta regulile impuse de centrele hoteliere.

Biletele de tratament se eliberează personal titularului sau unei persoane desemnate, pe baza unei procuri autentificate la notarul public. Documentul trebuie să ateste că mandatarul este împuternicit să ridice biletul în numele titularului.

Reprezentanții instituției reamintesc că este important ca beneficiarii să respecte termenele stabilite pentru ridicarea biletelor și să verifice din timp lista de repartiție publicată online.