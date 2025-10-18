Miniștrii de Externe ai țărilor membre UE se vor întâlni luni la Luxemburg pentru a aproba al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, ca răspuns la invazia Ucrainei.

La începutul lunii, Reuters a relatat că adoptarea măsurilor era blocată din cauza cererii Austriei ca UE să deblocheze o parte din activele rusești înghețate, pentru a compensa pierderile Raiffeisen Bank International, banca austriacă sancționată de autoritățile ruse.

”Austria sprijină menţinerea presiunii asupra Rusiei şi va aproba luni al 19-lea pachet de sancţiuni”, a transmis Ministerul de Externe de la Viena într-un comunicat.

Noul pachet de sancțiuni include măsuri în domeniul energiei și finanțelor, printre care interzicerea importului de gaze naturale lichefiate (GNL) din Rusia începând cu 1 ianuarie 2027, cu un an mai devreme decât termenul stabilit anterior. Slovacia și-a exprimat unele rezerve față de anumite prevederi, însă diplomați europeni au precizat că luni Comisia Europeană va trimite o scrisoare oficială pentru a răspunde preocupărilor Bratislavei. Până în prezent, nici Ministerul slovac de Externe, nici Comisia nu au făcut declarații oficiale.

Summitul nu a fost încă stabilit definitiv, însă, dacă Vladimir Putin se va deplasa la Budapesta pentru a-l întâlni pe președintele american Donald Trump în următoarele două săptămâni, va trebui mai întâi să depășească câteva obstacole, potrivit BBC.

Când Putin a participat la summitul de la Anchorage, Alaska, în august, Statele Unite i-au acordat o autorizație specială pentru avionul său prezidențial – un Ilyushin Il-96 modificat, supranumit „Kremlinul zburător”, echipat cu patru motoare și sisteme de apărare.

Avioanele rusești au interdicție de zbor în spațiul aerian al SUA și al UE, astfel că, dacă Putin va călători la Budapesta, va avea nevoie de o derogare pentru a survola orice stat membru al Uniunii Europene.

Deși este posibil, Ungaria, țară fără ieșire la mare, nu reprezintă cea mai simplă destinație pentru un președinte rus care călătorește rar în străinătate și nu a mai vizitat UE de ani de zile, notează BBC.