Logan și Sandero au debutat în 2020, urmate de Jogger în 2021. În 2022, întreaga gamă a adoptat noul logo Dacia, iar în 2024 au fost implementate sisteme de siguranță suplimentare.

La final de an, Dacia a anunțat modificări semnificative pentru modelele Sandero, adăugând mai multe echipamente și tehnologii, menite să consolideze poziția brandului pe piața auto europeană.

Noile modele din familia Sandero au primit un facelift semnificativ, aducând un aspect mai modern și tehnologii îmbunătățite. La exterior, noile blocuri optice LED și barele de protecție redesenate le conferă un look mai atractiv, specific modelelor 2025. Semnătura luminoasă în formă de „Y” a fost înlocuită cu un design mai subțire, evidențiat și în stopurile clare, fumurii, cu excepția modelului Logan.

Noile modele includ și jante din aliaj cu design actualizat, capace de roți noi și antena tip „aripioară de rechin”. Caroseria poate fi acum comandată și în două nuanțe noi: Amber Yellow (galben chihlimbar) și Sandstone (bej nisipiu).

În interior, versiunile de echipare superioare beneficiază de un ecran de navigație de 10 inci, în timp ce modelele de bază păstrează suportul standard pentru smartphone. Panoul de instrumente digital de 7 inci a fost actualizat cu grafice noi, iar volanul redesenat oferă o ergonomie mai bună și senzație de soliditate.

Toate modelele sunt echipate cu sisteme de asistență la condus conforme cu standardele europene actuale, sporind siguranța și confortul șoferilor.

Cea mai importantă noutate este introducerea motorizării Hybrid 155, preluată de la SUV-urile Duster și Bigster. Aceasta combină un motor pe benzină de 1,8 litri cu patru cilindri, două motoare electrice, o baterie de 1,4 kWh și o cutie de viteze automată fără ambreiaj. Împreună, sistemul dezvoltă 153 CP (114 kW / 155 PS) și un cuplu de 170 Nm, oferind performanțe îmbunătățite și eficiență mai mare.

Deși prețurile oficiale nu au fost încă comunicate, Dacia afirmă că modelele Sandero 2025 oferă un raport calitate-preț superior.

Sandero rămâne cea mai vândută mașină din Europa, cu 309.392 unități livrate doar în 2024, consolidându-și poziția de lider pe piață.