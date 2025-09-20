Dacia își propune să atingă un obiectiv ambițios – depășirea pragului de un milion de vehicule vândute anual la nivel global – mizând pe noile sale modele care combină designul modern, tehnologiile eficiente și accesibilitatea.

Strategia marchează o etapă de maturitate a mărcii românești, consolidându-i prezența pe piețele internaționale și repoziționând-o într-o gamă superioară, cu mai mult spațiu, confort și propulsii eficiente, notează jurnaliștii francezi de la Largus.

Plecarea lui Denis Le Vot, care a condus Dacia din ianuarie 2021 până în septembrie 2025, marchează sfârșitul unei perioade de transformări majore. În mai puțin de cinci ani, acesta a reușit să transforme marca într-un pilon strategic pentru grupul Renault.

El și-a propus să ducă Dacia în segmentul C, unde marjele de profit și cererea sunt mai ridicate, reducând în același timp costurile prin implementarea platformei CMF-B pentru toate modelele viitoare. Această decizie a permis economii semnificative și simplificarea gamei.

Deși proiecte precum Spring și Jogger erau deja în desfășurare, Denis Le Vot s-a implicat direct în dezvoltarea Duster III, care a păstrat caracterul robust și accesibil al mărcii, dar a adus un plus de modernitate și tehnologie.

Sub coordonarea designerului David Durand, Dacia a adoptat un stil mai contemporan, inclusiv prin lansarea noului logo „Dacia Link”. În aceeași perioadă, marca a lansat Bigster, crossoverul de segment C, și a aprobat proiectul C-Neo, un break cu tendințe de crossover destinat pieței europene.

Strategia sa a inclus și o electrificare atent calibrată, păstrând în gamă opțiunea GPL, ceea ce a consolidat imaginea de marcă „eco-inteligentă și economică”.

Rezultatele nu au întârziat: ponderea clienților persoane fizice a crescut la 85% în 2025, comparativ cu 57% în 2019, iar cererea pentru versiuni mai bine echipate a crescut semnificativ, transformând Dacia într-un brand modern și profitabil.

Pentru a atinge obiectivul de un milion de unități vândute anual, compania mizează pe modelele recente, în special Duster III și Bigster, care oferă motorizări hibride, GPL și tehnologii adaptate cerințelor actuale.

În plus, C-Neo va completa gama, adresându-se familiilor ce caută spațiu și versatilitate. Prin aceste inițiative, Dacia își propune să răspundă noilor cerințe ale pieței și să își consolideze poziția la nivel global.

Și, așa cum a reamintit directorul la plecarea sa, „obiectivul principal al Dacia este de a oferi mobilitate accesibilă și responsabilă pentru milioane de clienți care ne acordă încrederea lor în fiecare an”.

O foaie de parcurs pe care Katrin Adt va trebui să o țină minte, deoarece, în mod evident, a funcționat destul de bine până acum, mai scriu jurnaliștii francezi. Noua directoare generală germană are misiunea de a dezvolta vânzările în Germania și în țările vecine, unde Skoda are o influență puternică.