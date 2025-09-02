În luna august 2025, înmatriculările de autoturisme noi au înregistrat o creștere semnificativă de +52,6% comparativ cu august 2024, ajungând la un volum total de 15.043 unități. Autoturismele pur electrice au cunoscut o expansiune și mai mare, de +93,1% față de aceeași lună a anului trecut, atingând o cotă de piață de 6,3%.

Pe primele opt luni ale anului 2025, înmatriculările de autoturisme noi au însumat 95.658 unități, în scădere cu –8,9% comparativ cu perioada similară din 2024.

Top 10 mărci înmatriculate în august 2025:

Dacia – 4.153 unități

Toyota – 1.634 unități

Hyundai – 1.578 unități

Renault – 1.018 unități

Skoda – 798 unități

Ford – 762 unități

Volkswagen – 740 unități

BMW – 565 unități

Suzuki – 423 unități

Kia – 416 unități

Restul mărcilor – 2.956 unități

Top 10 modele înmatriculate în august 2025:

Dacia Logan – 1.601 unități;

Dacia Duster – 1.193 unități;

Dacia Sandero – 630 unități;

Toyota Corolla – 571 unități;

Hyundai Kona – 538 unități;

Renault Clio – 533 unități;

Dacia Bigster – 531 unități;

Hyundai Tucson – 521 unități;

Toyota Yaris CRC – 408 unități;

Skoda Octavia – 329 unități;

Restul modelelor – 8.188 unități.

Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) subliniază că datele preliminare pentru august 2025 indică o redresare a pieței autoturismelor noi față de aceeași lună a anului trecut.

Amintim că autoritățile au implementat mai multe schimbări importante pentru șoferi. De exemplu, MAI a implementat modificări importante privind obținerea plăcuțelor de înmatriculare, prin care șoferii nu mai sunt nevoiți să se deplaseze la ghișee. Noile reguli permit plata online și livrarea direct la domiciliu, ca parte a eforturilor de digitalizare a serviciilor publice și de reducere a birocrației.

Serviciul de livrare la domiciliu este disponibil pentru toate tipurile de plăcuțe, inclusiv permanente, de probă, temporare sau provizorii, și poate fi solicitat pentru orice adresă din România, contra cost. Comenzile se realizează prin platforma online a Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), eliminând astfel necesitatea vizitei fizice la ghișeu și economisind timp și efort pentru șoferi.

Fiecare comandă poate fi urmărită online, oferind transparență și predictibilitate în procesul de livrare. Ministerul Afacerilor Interne precizează că serviciul de curierat va asigura transportul plăcuțelor în condiții sigure și rapide, consolidând astfel accesul facil la acest serviciu pentru toți proprietarii de autovehicule din țară.