Ministerul Finanțelor a acordat astăzi, 25 august, la sediul său central, două finanțări importante destinate dezvoltării regionale și creării de locuri de muncă în industria auto. Beneficiarii sunt companiile Automobile Dacia SA și DRM Draxlmaier Romania Sisteme Electrice SRL, proiectele lor fiind susținute prin schema de ajutor de stat prevăzută de HG nr. 300/2024.

Investițiile aprobate vor avea un impact direct asupra economiei locale și asupra balanței comerciale a României, generând noi oportunități de angajare și contribuind la consolidarea industriilor strategice.

DRM Draxlmaier Romania Sisteme Electrice SRL, unul dintre cei mai importanți angajatori din sectorul auto, va extinde capacitatea de producție de cablaje pentru vehicule electrice în unitatea sa din Satu Mare. Proiectul are o valoare totală de 297,2 milioane lei, iar statul sprijină investiția cu un ajutor de 133,7 milioane lei. Extinderea va crea peste 400 de locuri de muncă până în 2030 și va aduce contribuții fiscale locale și naționale de 211 milioane lei.

Automobile Dacia SA va beneficia de o finanțare de 37,5 milioane lei pentru modernizarea procesului de vopsire a vehiculelor, investiție evaluată la 85 milioane lei. Impactul asupra dezvoltării regionale se estimează la 18,7 milioane lei, prin taxe și impozite plătite.

„Investițiile majore susținute de stat în domenii strategice pentru România contribuie la o economie mai puternică și mai competitivă, generând locuri de muncă în industrii cheie. Prin acest tip de parteneriat, sprijinim companii care aduc valoare adăugată, promovează inovația și asigură creștere durabilă, pe termen lung. Vizăm ca, în curând, să anunțăm și alte măsuri strategice de susținere a investițiilor și dezvoltării economice, pentru a crește atractivitatea României și pentru a putea crea noi oportunități. România are un potențial uriaș, pe care îl putem atinge, cu suficientă ambiție și măsuri care să restabilească încrederea în țara noastră”, a transmis ministrul Alexandru Nazare.

Schema de ajutor de stat HG nr. 300/2024 are un buget total de aproape 2,25 miliarde lei și se adresează întreprinderilor din industria prelucrătoare care realizează investiții inițiale între 50 și 500 milioane lei. Aceasta acoperă costuri precum construcții noi, echipamente și active necorporale și se concentrează pe proiecte care trebuie finalizate în maximum trei ani de la demarare.

Până în prezent, din prima sesiune de depunere a cererilor, desfășurată între 29 iulie și 9 septembrie 2024, au fost semnate zece acorduri de finanțare, însumând investiții de 2,59 miliarde lei și un ajutor de stat aprobat de 1,146 miliarde lei.

Aceste finanțări reflectă angajamentul autorităților române de a sprijini dezvoltarea economică prin investiții strategice, cu efecte pe termen lung pentru comunitățile locale și pentru economia națională.