În cadrul unei ședințe interne a PSD, președintele interimar Sorin Grindeanu a atras atenția asupra unui blocaj financiar care afectează administrațiile locale și, implicit, firmele implicate în proiectele de infrastructură derulate prin programul „Anghel Saligny”. Numeroși primari au semnalat că, de luni de zile, lucrările executate nu au fost achitate, iar această situație riscă să ducă la falimentul a zeci, poate chiar sute de companii mici și mijlocii, spune acesta.

”Eu ştiu că Ministrul Finanţelor e în dialog şi a fost în dialog cu Bruxelles, eu ştiu că Ministrul Finanţelor trebuie să vină cu rectificarea, eu ştiu că Ministrul Finanţelor trebuie să vină cu un nou deficit cu o nouă ţintă. Eu ştiu că Ministrul Finanţelor, în aceste zile, dacă vrea să înaintăm pe acest pachet fiscal, trebuie să vină cu toate aceste lucruri şi cu impactul lor şi cu impactul acestor măsuri la buget, pentru reducerea deficitului. (…) Trebuie să vorbim despre rectificare, ca să vedem ce înseamnă această reaşezare, inclusiv din punctul de vedere al investiţiilor”, a spus preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, după şedinţa partidului.

Problema nu este doar una punctuală, ci are ramificații la nivel național, a adăugat el. Constructorii locali, care nu dispun de rezerve financiare comparabile cu marile multinaționale, sunt obligați să-și plătească taxele și salariile, deși banii din contractele deja încheiate nu le-au fost virați. Grindeanu a avertizat că, dacă guvernul nu intervine urgent, o parte semnificativă a sectorului de construcții va intra în insolvență, cu efecte în lanț asupra economiei locale.

În același timp, liderul social-democrat a subliniat că rectificarea bugetară nu mai poate fi amânată. În opinia sa, Ministerul Finanțelor trebuie să vină cât mai repede cu o nouă țintă de deficit și cu un plan clar privind impactul măsurilor fiscale asupra investițiilor.

În urmă cu zece zile, discuțiile dintre ministrul Finanțelor și reprezentanții Comisiei Europene ar fi trebuit să aducă o clarificare, însă răspunsurile întârzie.

”Vă spun că, dacă nu se deblochează această situaţie, fiindcă nu vorbim de multinaţionale aici, vorbim de companii mici şi medii care nu au forţa să suporte aceste costuri şi atunci, dacă nu deblocăm rapid lucrurile, pe Anghel Saligny vom avea zeci de firme, dacă nu chiar sute de firme care vor intra în perioada următoare în faliment, în insolvenţă, ceea ce nu ne dorim. De aceea mă aşteptam, pentru că discuţia cu Ministrul Finanţelor a fost în urmă cu zece zile, să avem toate aceste lucruri, dar, fiind că din naştere optimist, mă aştept ca astăzi, ministrul Finanţelor, că tot vorbeam de restanţe, să prezinte toate aceste lucruri, la coaliţie”, a mai afirmat Sorin Grindeanu.

Ministerul Dezvoltării anunță că lucrează la un plan prin care programul „Anghel Saligny” să aibă continuitate până în 2028, oferind administrațiilor locale și constructorilor o perspectivă clară asupra fondurilor disponibile.

Potrivit ministrului Cseke Attila, fiecare primărie și fiecare antreprenor ar urma să cunoască din timp sumele ce vor fi alocate anual pentru proiectele de infrastructură, ceea ce ar aduce predictibilitate într-un sector marcat adesea de blocaje și întârzieri.

„Pe «Saligny», pregătim memorandumul pentru continuarea acestui program pe 2026, 2027, 2028, astfel încât să avem o perspectivă și o siguranță a continuării acestui program. Vom propune ca în 2026, 2027, 2028 să ajungem să putem să comunicăm fiecărui executant de lucrări, deci fiecărui antreprenor și fiecărei primării, pe fiecare obiectiv de investiții finanțat din «Anghel Saligny», valoarea ce va fi alocată pentru anul respectiv astfel încât să existe o predictibilitate și continuitate a finanțării”, a declarat ministrul Cseke Attila.

În schimb, anul 2025 rămâne o necunoscută. Extinderea finanțării depinde de soluțiile bugetare pe care alte ministere le vor pune la dispoziție. În acest moment, doar proiectele aflate într-un stadiu avansat de execuție au garanția că vor continua, restul investițiilor fiind condiționate de resurse suplimentare.

„În momentul în care avem resurse financiare în plus, vom putea să continuăm toate proiectele și în 2025”, a precizat ministrul.

Cseke Attila a subliniat totuși că, în ultima săptămână, s-au efectuat plăți de două miliarde de lei, acoperind atât lucrări din PNRR, cât și din „Saligny”. În cazul PNRR, facturile au fost achitate integral până la sfârșitul lunii iunie pentru partea de împrumut și până la final de iulie pentru granturi, ceea ce arată că, cel puțin aici, plățile sunt la zi.

În ceea ce privește „Saligny”, până acum s-au decontat peste 600 de milioane de lei, în baza criteriilor stabilite la începutul anului. Ministerul promite o nouă tranșă de plăți în a doua parte a lunii viitoare.