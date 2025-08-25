Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a comentat luni posibilitatea unui candidat comun al PNL și USR la Primăria Capitalei. Liderul social-democraților avertizează că un astfel de scenariu ar plasa PSD într-o poziție izolată și ar putea amenința continuitatea coaliției. În același timp, el a evitat să ofere detalii despre calendarul alegerilor locale.

Președintele interimar al PSD a afirmat că un candidat comun al PNL și USR la București ar plasa partidul într-o formă de izolare în cadrul coaliției. El a subliniat că această poziție ar permite cel puțin o claritate privind situația reală a social-democraților.

Grindeanu a spus că, în acest context, există șanse considerabile ca coaliția să se rupă. „Sunt șanse foarte mari”, a declarat liderul PSD referitor la un posibil colaps al alianței guvernamentale.

În același timp, Grindeanu a explicat că nu dorește să discute în detaliu despre alegerile din București, din cauza impactului major pe care l-ar putea avea asupra scenei politice.

„Eu nu vreau să discut acum despre alegerile pe Bucureşti, având în acest moment un potenţial foarte mare de a arunca în aer scena politică. Nu că dorim să evităm aceste alegeri, dovadă stă şi faptul că avem cel mai bun candidat în acest moment”, a precizat el.

El a adăugat că nu există intenția de a evita alegerile, ci doar de a gestiona cu prudență coordonatele în care acestea se desfășoară.

„În momentul în care discutăm coordonatele în care să se desfășoare aceste alegeri, da, mergem înainte, dar să le facem doar că vrea USR-ul, mă scuzați…”, a completat liderul PSD.

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a subliniat importanța menținerii coaliției guvernamentale, motivând că aceasta rămâne singura opțiune viabilă pentru a implementa reforme și a asigura progresul României.

El a atras atenția că, fără stabilirea unor coordonate clare pentru alegerile locale, nu doar la București, ci și în alte autorități locale, tensiunile politice ar putea crește semnificativ.

„Eu îmi doresc ca această coaliţie să continue şi îmi doresc să continue pentru că e singura variantă, în acest moment, de a face reforme, de a duce România înainte. Eu cred că, dacă nu suntem în zona în care să avem cât de cât stabilite nişte coordonate, inclusiv pentru alegeri locale, că nu vorbim doar de Bucureşti, vorbim şi de alte autorităţi locale unde ar putea să se desfăşoare aceste alegeri, dacă nu ajungem la o abordare constructivă, există o posibilitate să se ridice foarte mult tensiunea, de aceea trebuie să privim cu înţelepciune”, a spus Grindeanu.

Grindeanu a declarat că în ședința conducerii partidului s-a discutat despre alegerile din Capitală și situația candidaților. El a menționat că l-a felicitat pe Daniel Băluță, aflat pe primul loc în sondaje, pentru performanța sa electorală.

Întrebat despre posibile alegeri în luna noiembrie, președintele interimar a evitat un răspuns concret:

„L-am felicitat pe Daniel Băluţă că este pe locul întâi în sondaje. Să vedem dacă vor fi alegeri în noiembrie?”, a spus el retoric.

Grindeanu a subliniat importanța stabilirii unor coordonate pentru alegerile locale, nu doar pentru București, dar și pentru alte autorități locale. El a afirmat că lipsa unei colaborări clare și a unor decizii bine stabilite în coaliție poate amplifica tensiunile politice.

„Eu cred că, dacă nu suntem în zona în care să avem cât de cât stabilite niște coordonate, inclusiv pentru alegeri locale… dacă nu ajungem la o abordare constructivă, există o posibilitate să se ridice foarte mult tensiunea”, a explicat Grindeanu.

Liderul PSD a arătat că scopul său este menținerea coaliției pentru a putea continua reformele și a avansa cu proiectele pentru România. „Îmi doresc ca această coaliție să continue și îmi doresc să continue pentru că e singura variantă, în acest moment, de a face reforme, de a duce România înainte”, a declarat el.

Grindeanu a amintit că în urmă cu un an a existat un candidat comun susținut de PSD și PNL, dar care nu a reușit să câștige încrederea bucureștenilor. Liderul a explicat că succesul unui candidat nu se rezumă la negocierile din birouri, ci depinde de opțiunea reală a electoratului.

„Putem să facem orice fel de înțelegeri în birouri, dar mutarea voturilor nu e chiar așa simplă. Nu înseamnă că dacă se retrage Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu, în favoarea lui Daniel Băluță, voturile vor merge automat acolo”, a spus Grindeanu.

De asemenea, el a precizat că nici susținerea unui candidat de către altul nu garantează transferul voturilor.

„Cum de asemenea nu înseamnă că dacă se retrage Daniel Băluță și își dă susținerea pentru Ciprian Ciucu PSD-știi sau cei care îl votează pe Daniel îl vor vota încolonați”, a adăugat liderul PSD.

Grindeanu a subliniat că partidul său va finaliza sondajele interne pentru a evalua opțiunile și strategia de candidatură înainte de a lua decizii finale. „Eu vreau să finalizez sondajul PSD-ului și o să vedem”, a spus el.

Referitor la legea care prevede organizarea alegerilor în 90 de zile de la vacantarea postului, Grindeanu a spus că nu se aplică neapărat în forma strictă. El a explicat că, în trecut, termenul a fost depășit în anumite localități pentru funcțiile vacante de primari sau președinți de consilii județene.

„Nu cred că asta este ordinea pe care o avem în acest moment. De fiecare dată când s-au organizat alegeri pentru posturile vacante de preşedinţi de consilii judeţene, de primari, în unele localităţi s-a depăşit evident acest termen de 90 de zile”, a spus liderul PSD.

Grindeanu a menționat că decizia finală privind organizarea alegerilor aparține guvernului, care are atribuțiile necesare pentru a stabili calendarul, dar nu este mai presus de lege.