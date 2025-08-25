Premierul Ilie Bolojan și președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, s-au întâlnit duminică seară ca să discute despre al doilea pachet de reforme fiscale. Bolojan și-ar fi dorit săptămâna aceasta să prezinte noile măsuri în Parlament, dar Grindeanu i-a spus că mai întâi trebuie să fie aprobate în PSD.

Astăzi, 25 august, liderii PSD vor avea o ședință ca să discute aceste măsuri, printre care se numără reforma pensiilor speciale din sistemul judiciar și interzicerea cumului pensiei cu salariul la stat. Seara este programată și o ședință a coaliției de guvernare pentru a stabili calendarul asumării răspunderii pe acest pachet. Liderii PSD vor participa, după ce în ultima lună au lipsit.

Grindeanu a spus că PSD este de acord cu majoritatea măsurilor din pachetul 2 de eliminare a privilegiilor, dar mai sunt două lucruri de clarificat: fiscalitatea și administrația, în special taxarea capitalului și a multinaționalelor. El a anunțat că va propune colegilor să reia ședințele coaliției pentru a discuta mai multe detalii săptămâna aceasta, înainte de promovarea pachetului. Grindeanu a explicat că dacă pachetul ar fi fost doar despre eliminarea privilegiilor, PSD ar fi fost complet de acord.

De asemenea, a spus că așteaptă ca Ministerul Finanțelor și Ministerul Dezvoltării să prezinte forma finală a măsurilor, ca partidul să poată lua o decizie. Totodată, el va urmări rectificarea bugetară, pentru a vedea cum se finanțează investițiile mari și mici.

„Vom reveni – aşa cum am hotărât în urmă cu două săptămâni că nu vom mai participa, printr-un vot dat în Biroul Politic Naţional, în acelaşi mod vom hotărî astăzi dacă vom reveni. Propunerea mea este de a reveni la discuţii, de a avea întâlniri, nu una, ci mai multe săptămâna aceasta. Nu contest că în ultimele două săptămâni au fost întâlniri de lucru pe diverse grupuri de lucru. Eu, inclusiv aseară m-am întâlnit cu premierul, discutând pe parte din măsurile pe care le dorim a fi prinse în acest pachet 2. Dar săptămâna aceasta eu cred că e nevoie dacă se doreşte a fi promovat acest pachet 2, nu de o singură întâlnire astăzi, ci de mai multe O să vedem ce va decide…. Am anunţat şi în urmă cu o săptămână. Suntem în mare de acord cu tot pachetul de eliminare a privilegiilor, tot ceea ce conţine. Suntem de acord cu zona de… noua formă a legii insolvenţei, suntem de acord cu propunerile venite din partea ministrului nostru de la Sănătate, domnul Rogobete, pe zona de sănătate. Avem în acest moment, două chestiuni care sunt în discuţie şi care trebuie a fi clarificate şi discutate în această săptămână: pe zona de măsuri fiscale, pachetul 2, şi pe zona de administraţie. Sunt două lucruri pe care noi trebuie să le clarificăm în această săptămână înainte de a fi promovat acest pachet 2. Lucrurile care ţin de taxarea capitalului, lucrurile care ţin de multinaţionale, acele propuneri pe care noi le-am spus şi de aceea ele trebuie să găsească un numitor comun, ceea ce propunem noi cu ceea se vine în acest moment dinspre Ministerul Finanţelor sau dinspre Ministerul Dezvoltării. De aceea eu cred că e necesar să avem mai multe întâlniri în această săptămână, înainte de a promova acest pachet. De ce? Pentru că, vă dau un exemplu, astăzi când vorbim, nu avem o formă definitivă asumată de Ministerul Dezvoltării, spre exemplu, pe pachetul care cuprinde administraţia. Atunci aş vrea să văd forma iniţială pe care o propune ministerul, eu cred că se va veni azi cu ea, să o discutăm în interiorul fiecărui partid, în speţă, eu o să discut la PSD, să venim cu acele propuneri parte dintre ele înaintate inclusiv săptămâna trecută de primarii şi de preşedinţii de Consiliul Judeţean PSD care s-au întâlnit cu premierul şi cu ceilalţi miniştri lunea trecută şi să ajungem la cel numitor comun înainte de a fi promovat acest pachet 2. De aceea spun astăzi sigur da, voi propune în cadrul PSD să revenim la discuţii. Dar ăsta este un prim pas. Pasul doi şi cel mai important este să vedem forma finală pe care o propun cele două ministere, de care aminteam şi unde în continuare avem de reglat câteva lucruri: finanţe şi administraţie. Şi mâine poate şi poimâine o altă coaliţie care se definitiveze forma pachetului. Eu am spus…şi am spus asta în urmă cu două săptămâni şi mâine, dacă se asumă chestiunile pe eliminarea privilegiilor, doar că acest pachet nu se doreşte a fi doar pe eliminarea privilegiilor Nu avem nicio divergenţă, nici astăzi. Astăzi mă aştept să vină ministrul Nazare la coaliţie şi să ne prezinte o formă dacă PSD-ul… v-am spus care e propunerea cu care merg în şedinţă la ora 11. Dacă PSD-ul va hotărî ca da şi votul va fi să revenim, mă aştept să fie domnul ministru Nazare prezent astăzi la coaliţie să prezinte în primul rând măsurile fiscale care vor fi parte din pachetul 2 şi după care să discutăm în mare şi despre rectificare unde sigur mă interesează foarte mult să vedem finanţarea investiţiilor şi dacă ne referim la obiective mari de investiţii sau la cele mici”, a declarat Grindeanu.

Premierul a mai spus că există șanse mari ca, săptămâna aceasta, coaliția să-și asume răspunderea pentru acest pachet deoarece este necesar pentru societate și pentru a respecta angajamente economice legate de PNRR și fondurile europene. El a reamintit că acest al doilea pachet este important pentru a menține încrederea investitorilor și pentru a ajuta România să treacă peste această perioadă dificilă, chiar dacă unele vești nu sunt ușor de auzit.

„Cu domnul Grindeanu am colaborat bine, cu toţi preşedinţii de partide, pentru că eu întotdeauna am căutat să întind punţi, nu să construiesc ziduri şi, într-adevăr, într-o coaliţie de 4 partide plus grupul minorităţilor nu este foarte uşor să armonizezi toate punctele de vedere divergente, să aduci toate partidele la masă, dar aşa cum am spus, eu cred în responsabilitatea tuturor partidelor politice şi indiferent de contexte mai bune sau mai proaste şi sigur că, dacă şi şedinţele coaliţiei ar fi funcţionat în această perioadă, cu siguranţă anumite decizii le-am fi putut lua ceva mai repede, ar fi însemnat şi un dialog mai bun între toate forţele. Trebuie să menţinem încrederea investitorilor că acest prim pachet de măsuri este unul care a fost absolut necesar. Acest pachet 2 consolidează şi dacă acest pachet 2 va fi pus în practică, cu câteva măsuri în perioada următoare, eu am încredere că România trece cu bine peste acest moment. Dar asta înseamnă să rămânem consecvenţi, să facem ceea ce trebuie pentru ţara noastră, chiar în condiţiile în care nu e uşor să dai veşti care nu sună bine.”

Grindeanu a spus luni că, în întâlnirea de duminică cu Bolojan, au vorbit puțin despre Primăria Capitalei. Când a fost întrebat despre data alegerilor, el a spus că nu știe și că subiectul va fi discutat mai târziu în coaliție, iar apoi se va anunța oficial.