Luni, 25 august, Călin Georgescu a ajuns la Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov pentru a semna documentele aferente controlului judiciar. Măsura a fost dispusă de procurori pentru două luni și se apropie de termenul final. Autoritățile au stabilit o nouă dată de prezentare, pe fondul procedurilor legale în desfășurare.

Încă de dimineață, atmosfera din jurul sediului poliției a fost una tensionată. Echipele de ordine au amplasat garduri de protecție și au sporit numărul efectivelor pentru a menține siguranța. Organizatorii se așteptau la un număr considerabil de persoane venite să-l susțină pe Georgescu.

Potrivit surselor, susținătorii s-au mobilizat nu doar din diferite orașe ale țării, ci și din afara granițelor. Mobilizarea lor a fost anunțată pe diverse platforme online, iar autoritățile au luat măsuri suplimentare de precauție. Situația a necesitat un plan de ordine adaptat, având în vedere notorietatea liderului suveranist.

În contextul speculațiilor apărute în ultima perioadă, Georgescu a făcut declarații clare cu privire la viitorul său. Liderul a subliniat că nu are în vedere construirea unei formațiuni politice și respinge ideea unei candidaturi pentru Primăria Capitalei.

„Am văzut și eu în diverse, mai multe informații false. Nu am nimic de-a face cu nicio politică de partid, nu pregătesc înființarea unui nou partid, nu candidez la Primăria Bucureștiului. Eu am candidat o singură dată la funcția de președinte al României și am câștigat. Nu am de gând să cobor ștacheta, nu am de ce. Dar pot să am poziții ferme legate de anumite situații politice din țară”, a spus el.

El a transmis și un mesaj către formațiunile de opoziție, cerând o implicare mai vizibilă. Georgescu afirmă că rolul său rămâne unul independent, dar orientat către interesele publice.

„Aș vrea să transmit principalului partid de opoziție că trebuie și poate să facă mult mai multe lucruri pentru poporul român. În rest, mă rezum să fiu apărătorul poporului român, independent politic, dar dependent de poporul român. Poporul român trebuie să știe ce vrea și să cunoască ce poate. Nu este făcut să treacă prin furtuni, ci este furtuna însăși”, a mai adăugat acesta.

Liderul a vorbit și despre probleme economice și despre lipsa de soluții la nivel european. Călin Georgescu consideră că există resurse care pot fi valorificate în afara Uniunii Europene și critică actualele politici economice.

„Există capital suficient în afara Europei, granița lumii nu se oprește la Bruxelles. Noi suntem azi martorii neputiinței ai acestor pseudoculți de a administra o criză economică pe care tot ei au generat-o. Eu am fost demonizat de un aparat mediatic de propagandă atunci când am vorbit că resursele țării aparțin poporului român. Și atunci când am vorbit despre hrană, apă și energie. Asta arată astăzi rezultatul la ce fac ei – coșul zilnic e un dezastru pentru oameni, salariile, pensiile și umilințele la care sunt supuși studenții și pensionarii. Ei ne învrăjbesc unii cu alții pentru a ascunde neputiința lor, lipsa de soluții, amatorismul, vedetismul și iresponsabilitatea”, spune Georgescu.

Acesta subliniază că problemele sociale și economice au fost amplificate de lipsa unei viziuni coerente. Mesajul său este orientat către responsabilitatea autorităților și necesitatea unor decizii ferme.

În finalul declarațiilor, Georgescu a adresat mulțumiri celor prezenți. El a punctat că oamenii care îl susțin au un obiectiv comun și a reluat apelurile pentru pace.

„Pentru astăzi eu vreau să mulțumesc tuturor oamenilor care au venit într-un număr foarte mare, ca de fiecare dată și care cred că dincolo de persoana mea, au un ideal comun: demnitatea țării noastre, bunăstarea ei și desigur, să avem o țară condusă de oameni de glie. În rest, aș putea să spun că înainte de anularea alegerilor prezidențiale din 6 decembrie 2024, eu am vorbit constant și răspicat despre pace. Aceasta fiind singura soluție rațională la războiul din Ucraina. Și cel mai important gest nobil, care practic înalță ființa umană și am constatat că a deranjat foarte mult sistemul oligarhic european, care respiră și visează la război. Eu vă spun că dacă nu aș fi fost interzis, ilegal și total abuziv, astăzi s-ar fi vorbit de Pacea de la București. Pot să vă spun că orice prim-ministru responsabil, înainte de a lua o decizie de schimbare a impozitelor și taxelor, se consultă cu mediul de afaceri românesc. În primul rând, pot fi afectați antreprenorii mari și mici. Abia apoi ia decizii, comunicând scopul, pașii și rezultatul țintit, adică exact invers față de cum se întâmplă astăzi. Este un dezastru tot ce face acest guvern de pseudoculți. Nu este vinovat poporul român și nu are de ce să plătească. Clasa politică trebuie să plătească”, mai arată el.

Călin Georgescu a făcut o declarație amplă despre semnificația summitului din Alaska, pe care l-a numit „Everestul diplomației”. El a arătat că, în opinia sa, politica internațională ar trebui să privească acest eveniment ca pe un reper major.

„Știți cum e, politica internațională sau diplomația trebuie să se raporteze la summitul din Alaska de care foarte puțină lume mai vorbește astăzi. Eu vă spun că ce a fost la Alaska este Everestul diplomației. Asta înseamnă, contează ceea ce nu se spune, este important ceea ce nu se vede și este fascinat de-a dreptul cea ce nu se scrie, dar asta este important pentru cei care înțeleg ce înseamnă diplomația”, a afirmat el.

Georgescu a explicat că partea nevăzută a discuțiilor este esențială: „Contează ceea ce nu se spune, este important ceea ce nu se vede și este fascinant de-a dreptul ceea ce nu se scrie, dar asta este important pentru cei care înțeleg ce înseamnă diplomația.”

Potrivit lui, liderii celor două mari puteri au folosit cuvinte cu greutate. El a susținut că fostul președinte american a apreciat poziția omologului său rus:

„Donald Trump a susținut că Putin a avut dreptate. Dacă era președinte războiul nu ar fi început. Iar președintele Trump s-a adresat cu: Vladimir, îți mulțumesc”.

În același context, Georgescu a menționat și un detaliu surprinzător despre schimbul de replici:

„Președintele Putin s-a adresat: Salut vecine.” El a adăugat că nu consideră că războiul din Ucraina a fost în centrul discuției, ci mai degrabă calea spre pace: „Sunt convins că nu s-a vorbit în mod special despre războiul din Ucraina, s-a vorbit cu siguranță, dar nu în mod special, ci s-a vorbit despre calea spre pace. Este fundamental acest lucru, este crearea drumului către o lume nouă pe care toți o așteptăm, o lume a cooperării”, a mai spus el.

În încheierea declarațiilor sale, Călin Georgescu a adus în discuție un aspect istoric mai puțin cunoscut publicului. El a explicat că teritoriul Alaska a aparținut Rusiei până în anul 1867, când a fost vândut Statelor Unite. Tranzacția s-a realizat pe 30 martie și, potrivit lui Georgescu, un român ar fi avut un rol în acest proces.