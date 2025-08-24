Cristela Georgescu, soția fostului candidat independent la prezidențiale Călin Georgescu, a fost fotografiată în aeroport, pregătindu-se să plece spre Grecia.

Imaginile au stârnit un val de reacții critice, în special din partea celor care o acuză de ipocrizie, având în vedere discursul său public puternic naționalist.

Activista Dana Hering a distribuit fotografia pe Facebook și a comentat ironic:

„Între timp, doamna Cristela a plecat să-și facă vacanța în Corfu, că la Eforie nu-i de nasul ei. Nu sunt deloc ipocriți suveraniștii ăștia, care, după ce înjură Europa și ridică în slăvi țărișoara cu munți și cu mare, o taie în vacanță prin Grecia și Spania.”

Postarea a fost urmată de numeroase reacții, în care internauții au semnalat contradicțiile dintre afirmațiile Cristelei Georgescu și stilul său de viață.

Un utilizator a sugerat, într-o notă ironică, că ar fi surprinzător ca cineva să aibă nevoie de ochelari de citit, din moment ce pe propria pagină susține că a renunțat la ei datorită unor exerciții.

Pentru a-și susține observația, acesta a citat chiar un fragment publicat de Cristela, unde aceasta povestea despre participarea la „Tabăra de educație a vederii” organizată de Flavius Adrian Țurcanu, pe care îl apreciază și recomandă.

În text, ea relata că timp de cinci zile nu a mai folosit ochelari, menționând că deși procesul nu era finalizat, experiența i-a adus entuziasm și motivația de a integra ceea ce a învățat ca parte a stilului de viață.

„Are nevoie de ochelari de citit? Păi nu propovăduiește ea, pe pagina ei, cum că a scăpat de ei în mod natural făcând anumite exerciții?”, a scris un internaut, care a adăugat apoi un fragment chiar de pe pagina Cristelei: „Practic ceea ce propovăduiesc: munca! Partea mea de 1%. Sunt la Tabăra de educație a vederii, organizată de Flavius Adrian Țurcanu, pe care îl sprijin, respect și recomand tuturor celor care mă întreabă cum să își îmbunătățească vederea. Euforia mea se datorează faptului că de 5 zile nu mai folosesc ochelari! Desigur, mai am de lucru, dar am văzut ce poate fi făcut în 5 zile, sunt motivată să integrez învățătura primită, ca disciplină/stil de viață! Pe curând”

Internauții au făcut paralele cu politicieni din alte țări.

„Acum câțiva ani Viktor Orbán spunea «Mai puțină Adriatica și mai mult Balaton». De atunci, în fiecare an se duce în Croația. Ieri a fost fotografiat cum pleca în Croația cu un elicopter privat de lux (a fost de ajuns să folosească de două ori low cost ca să îl vadă lumea, ce-i prea mult strică), și ajuns în Croația a fost fotografiat pe un iaht. Cam așa cu suveraniștii ăștia și țărișoarele lor”, a scris un internaut.

Tonul general a fost sintetizat într-un alt comentariu devenit viral:

„Suveraniști de carton; își fac vacanțele în Europa aia pe care o hulesc la toate colțurile și își trimit copiii la școli internaționale pe bani grei.”

Plecarea Cristelei vine ca urmare a deciziei Parchetului General care dispus măsura controlului judiciar în cazul lui Călin Georgescu, vizat într-un dosar penal cu acuzații grave.

Acesta este cercetat pentru șase infracțiuni, printre care instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, comunicarea de informații false, fals în declarații, dar și inițierea ori sprijinirea unor organizații cu caracter fascist, rasist sau antisemit. Procurorii îl mai acuză de promovarea publică a cultului unor persoane condamnate pentru genocid și crime de război.

Pe durata măsurii, Georgescu are mai multe obligații: nu poate părăsi România, trebuie să anunțe orice schimbare de domiciliu, să se prezinte periodic la poliția desemnată și la instanță ori de câte ori este citat. De asemenea, îi este interzis să creeze sau să folosească conturi pe rețele sociale pentru a distribui conținut legionar, fascist, antisemit, rasist ori xenofob și nu are voie să dețină sau să poarte arme.