Bulgaria urmează să acorde cetățenilor două zile libere la finalul anului 2025 și începutul lui 2026 pentru a marca trecerea la moneda euro. Potrivit agenției Novinite, proiectul de hotărâre a fost elaborat de Ministerul de Finanțe și urmează să fie adoptat după perioada de consultare publică. Astfel, zilele de 31 decembrie 2025 și 2 ianuarie 2026 vor deveni oficial sărbători naționale.

Inițiativa aparține ministrului de Finanțe Temenuzhka Petkova, care a explicat că aceste zile suplimentare de odihnă vor sprijini eforturile de pregătire a instituțiilor și companiilor pentru momentul schimbării monedei. Adoptarea euro ca monedă oficială a Bulgariei este programată pentru 1 ianuarie 2026, iar guvernul dorește ca tranziția să se desfășoare fără disfuncționalități majore în sistemul economic.

În documentația care însoțește proiectul, Ministerul de Finanțe subliniază că măsura este una tehnică, având scopul de a permite adaptarea infrastructurii informatice, financiare și operaționale. Autoritățile estimează că trecerea completă la euro va necesita o perioadă de ajustare atât pentru instituțiile publice, cât și pentru mediul privat.

Potrivit ministrului Temenuzhka Petkova, stabilirea unor zile libere înainte și după introducerea monedei euro va contribui la buna desfășurare a procesului de conversie monetară.

„Tranziția presupune pregătiri tehnice și practice, care au fost detaliate în Planul Național pentru Introducerea Euro și în Planul de Acțiune aferent”, se arată în memorandumul atașat proiectului.

Aceste planuri includ, printre altele, testarea și actualizarea sistemelor de plăți, recalibrarea bancomatelor, modificarea software-urilor contabile și adaptarea instrumentelor financiare.

Pentru multe instituții, procesul necesită intervenții directe asupra infrastructurii digitale, ceea ce justifică perioada suplimentară de timp liber acordată înaintea momentului adoptării monedei unice europene.

Ministerul precizează că, în absența acestor zile nelucrătoare, riscurile operaționale ar fi semnificative. Ajustările efectuate “în timp real” ar putea duce la erori în procesarea plăților, blocaje tehnice sau întârzieri în raportarea datelor financiare. Prin urmare, autoritățile consideră că măsura are un rol esențial în prevenirea problemelor administrative și tehnologice.

De asemenea, zilele libere vor permite și informarea populației cu privire la procedurile de schimb valutar, conversia depozitelor și modul în care se vor face tranzacțiile în perioada de tranziție.

Ministerul de Finanțe de la Sofia subliniază că adoptarea euro reprezintă un pas strategic major pentru stabilitatea economică a Bulgariei. Pentru ca această schimbare să se desfășoare fără perturbări, este nevoie de coordonare între instituțiile financiare, administrația publică și sectorul privat.

„Stabilirea unor zile nelucrătoare imediat înainte și după introducerea euro este necesară pentru a permite ajustarea sistemelor și adaptarea sectoarelor”, a explicat Petkova.

Autoritățile bulgare estimează că măsura va contribui la menținerea funcționării optime a sistemelor bancare și de plăți în primele zile de circulație a monedei unice.

Scopul declarat este “asigurarea unei tranziții line și fără probleme către euro, atât pentru instituțiile financiare, cât și pentru celelalte sectoare afectate de schimbarea monedei naționale”.

Experții economici apreciază că o tranziție ordonată va întări încrederea populației în procesul de adoptare a euro. De asemenea, aceasta va facilita integrarea Bulgariei în sistemele financiare europene și va contribui la o mai bună stabilitate macroeconomică pe termen mediu.

Bulgaria și România au parcurs împreună etapele inițiale ale integrării europene, însă doar Sofia a primit aprobarea Comisiei Europene pentru aderarea la zona euro. În iunie 2025, executivul comunitar a confirmat că Bulgaria îndeplinește criteriile de convergență necesare și poate introduce moneda euro începând cu 1 ianuarie 2026.

Decizia a fost rezultatul unui proces complex de evaluare, care a analizat inflația, stabilitatea financiară, nivelul datoriilor și politica monetară a țării. În urma acestei evaluări, Bulgaria a devenit prima țară din Balcani care a obținut acordul oficial pentru adoptarea euro.

Pentru România, procesul de aderare la zona euro continuă, însă fără un calendar clar. Autoritățile române au declarat că vor analiza experiența Bulgariei pentru a identifica cele mai bune practici privind tranziția către moneda unică.