Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că ministerul pregătește un memorandum menit să restructureze modul în care Administrația Fondului pentru Mediu alocă resursele financiare. Potrivit acesteia, scopul este de a trece de la programe populare, dar cu impact limitat, la investiții cu beneficii pe termen lung pentru comunități.

„AFM-ul gestionează sau a gestionat până în momentul de faţă o multitudine de programe care aveau ca o mândrie personală că în câteva secunde se dădeau zeci de mii de vouchere. Asta a fost raţiunea până în momentul de faţă, alea au fost deciziile politice, până la acel moment. Am ajuns în minister şi am decis împreună cu conducerea AFM că trebuie să fie prioritizate proiecte strategice”, a explicat ministrul.

Declarațiile au fost făcute în județul Maramureș, unde ministrul a subliniat că politica de finanțare a AFM trebuie să fie corelată cu nevoile reale ale localităților. În opinia sa, proiectele de infrastructură de bază, precum rețelele de apă și canalizare, ar trebui să devină prioritare în următoarea perioadă.

Această decizie vine în contextul în care multe comunități rurale din România se confruntă încă cu lipsa accesului la apă curentă și sisteme de canalizare funcționale, în ciuda existenței unor fonduri consistente la nivel național pentru proiecte de mediu.

Ministrul a explicat că intenția memorandumului este de a opri practica alocării de fonduri către programe care oferă rezultate imediate în plan politic, dar fără efecte structurale asupra dezvoltării durabile.

„Ne pregătim să adoptăm, în acest sens, un memorandum în perioada imediat următoare, care să ducă banii de la proiecte care până acum însemnau vouchere date în câteva secunde la zeci de mii de oameni, care sigur că te fac popular, la nivel politic, dar nu rezolvă probleme sistemice pe care le avem, să ducem banii de la astfel de programe, către programe de care e nevoie în toată ţara”, a arătat Diana Buzoianu.

Aceasta a menționat că noua abordare va pune accent pe investițiile cu impact colectiv, nu individual. Fondurile vor fi direcționate către proiecte de interes public, precum sistemele de apă și canalizare, dar și către inițiative legate de gestionarea deșeurilor sau protejarea mediului.

Prin această schimbare, Ministerul Mediului își propune să asigure o utilizare mai echilibrată și transparentă a resurselor disponibile, înlocuind programele cu beneficii de moment cu investiții durabile, care să contribuie la modernizarea infrastructurii de mediu din România.

Potrivit ministrului, direcțiile de finanțare vizate de memorandum includ proiecte de bază pentru comunități, cum ar fi rețelele de alimentare cu apă și canalizare, dar și dezvoltarea centrelor de aport voluntar. Acestea sunt spații unde cetățenii pot aduce diferite tipuri de deșeuri, contribuind la un management mai eficient al resurselor și la reducerea poluării.

„Pe viitor va trebui să ne uităm inclusiv pe zona aceasta de programe care să aducă bani pentru ecologizarea iazurilor”, a menţionat ministrul Diana Buzoianu.

Ministerul consideră că ecologizarea iazurilor și a altor zone afectate de activități industriale reprezintă o prioritate pentru refacerea mediului și protejarea sănătății populației. În multe regiuni, aceste spații continuă să fie surse de poluare, iar investițiile ar putea contribui la reducerea riscurilor asupra solului și apelor.