Ministerul de Interne (MAI) a semnat pe 1 octombrie un contract de aproape 10 milioane de lei pentru o campanie de promovare a noii cărți electronice de identitate (CEI). Banii vin din fondurile PNRR.

La licitație a fost depusă o singură ofertă, venită de la o asociere de patru firme, condusă de Complete Media Grup, potrivit datelor din sistemul public de achiziții (SEAP).

Campania are scopul de a-i face pe oameni să folosească mai mult cartea electronică de identitate și serviciile online ale statului. Vor fi realizate și difuzate spoturi video și audio pentru TV, radio, internet, cinematografe și centre comerciale, dar și evenimente de informare. Campania va dura 3 luni și va fi adaptată pentru românii cu vârste între 18 și 45 de ani, din țară și din diaspora.

Contractul de promovare a fost câștigat de o asociere de patru firme, condusă de Complete Media Grup. Celelalte trei firme implicate sunt The Plan B Concept SRL, Best Advertising Worldwide și Mercury360 Communications SRL.

Complete Media Grup, deținută integral de Roxana Necula, va subcontracta 82% din contract (adică peste 8 milioane de lei) către celelalte firme, care se vor ocupa de producerea materialelor de promovare, potrivit datelor din SEAP.

Această firmă a mai lucrat cu Ministerul de Interne la campanii media pentru sistemul informatic de emitere a actelor de stare civilă (SIIEASC), mai multe campanii naționale despre siguranța rutieră și chiar prima campanie de comunicare națională din sistemul judiciar, realizată pentru Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).

Noua carte electronică de identitate (CEI) a început să fie emisă în Cluj în martie 2025, apoi a devenit disponibilă în București în aprilie și în toată țara din august 2025. Campania actuală de promovare a fost lansată pentru că mulți cetățeni nu s-au arătat interesați de noile acte și pentru că autoritățile locale nu au fost la fel de pregătite peste tot.

Până acum, peste 662.000 de români au obținut noile cărți de identitate electronice. Totuși, unii au avut probleme când au vrut să își facă un abonament la bibliotecă, acceseze servicii bancare sau să treacă frontiera din cauză că adresa de domiciliu nu mai este tipărită pe buletin, ci este stocată pe cip, iar unele instituții nu au cititoare speciale.

Pentru a rezolva această problemă, MAI a lansat în septembrie aplicația RoCEIReader, care poate citi datele de domiciliu din noul buletin electronic. Aplicația este gratuită și se găsește în Google Play, urmând să fie disponibilă și în App Store.

MAI a precizat că aplicația respectă cele mai înalte standarde de securitate și protejează complet datele personale ale utilizatorilor.