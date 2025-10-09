Ministerul Agriculturii a introdus o modificare importantă în regulile de acordare a ajutorului de stat pentru producătorii de legume cultivate în spaţii protejate. Decizia vine după numeroase solicitări din partea fermierilor, care au cerut proceduri mai simple şi mai clare pentru a beneficia de fondurile disponibile prin programele guvernamentale.

Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a explicat că noua reglementare le permite agricultorilor să demonstreze valorificarea producţiei folosind documente emise automat de casele de marcat, în locul altor formulare sau rapoarte mai complexe.

„Am simplificat condiţiile de acordare a ajutorului financiar pentru producătorii de legume în spaţii protejate. Fermierii pot face dovada valorificării producţiei de legume cu rapoartele generate de casele de marcat, însoţite de raportul fiscal de închidere zilnică «Z»”, a declarat ministrul după şedinţa de Guvern.

Prin această măsură, autorităţile urmăresc să reducă volumul de documente pe care agricultorii trebuie să le depună pentru a primi ajutorul financiar, dar şi să asigure un sistem mai transparent şi mai rapid de verificare a datelor.

Modificarea anunţată a fost introdusă direct în hotărârea de Guvern care reglementează programul de sprijin pentru legumicultori. Ministrul Florin Barbu a precizat că schimbarea a venit ca răspuns la cererile repetate ale producătorilor, care au semnalat dificultăţi birocratice în procesul de justificare a vânzărilor.

„Această modificare a fost făcută la solicitarea fermierilor, pentru a le uşura munca”, a explicat Florin Barbu, subliniind că ministerul rămâne deschis dialogului cu sectorul agricol şi va continua să ajusteze programele astfel încât acestea să răspundă realităţilor din teren.

Oficialul a adăugat că simplificarea procedurilor este o prioritate a mandatului său, întrucât sprijinul financiar trebuie să ajungă rapid la cei care produc efectiv şi contribuie la aprovizionarea pieţei interne cu legume româneşti.

Pe lângă anunţul privind modificarea programului pentru legumicultori, Florin Barbu a prezentat şi rezultatele obţinute în acest an la principalele culturi agricole de toamnă. Potrivit ministrului, România a înregistrat o creştere semnificativă a producţiei de cereale şi rapiţă faţă de anul trecut, depăşind pragul de 19 milioane de tone.

„Producţii record la culturile de toamnă obţinute de fermierii noştri! Acesta este rezultatul sprijinului corect acordat fermierilor”, a transmis ministrul pe pagina sa de Facebook.

Conform datelor publicate, producţia totală de cereale — care include grâul, secara, ovăzul şi orzul —, împreună cu rapiţa, a ajuns la 19,3 milioane de tone, cu peste 5 milioane de tone mai mult decât în 2023.

Din această cantitate, 2,5 milioane de tone provin din cultura de rapiţă, o cifră care marchează unul dintre cele mai bune rezultate din ultimii ani. Ministerul consideră că aceste rezultate confirmă eficienţa măsurilor de sprijin acordate în ultimul an, inclusiv subvenţiile pentru inputuri agricole şi programele de asigurare a preţurilor.

În mesajul său public, Florin Barbu a subliniat importanţa agriculturii pentru economia naţională şi a transmis un apel către consumatori să susţină producătorii locali.

„Agricultura este cea mai mare bogăţie a României! Iar noi toţi trebuie să cumpărăm produse româneşti”, a spus ministrul.

Declaraţia vine într-un context în care autorităţile promovează tot mai intens consumul de alimente locale, considerând că acest obicei sprijină economia rurală şi menţine locurile de muncă în sectorul agricol. Prin producţiile ridicate şi programele de sprijin financiar adaptate, Ministerul Agriculturii speră să consolideze competitivitatea fermierilor români pe piaţa internă şi europeană.