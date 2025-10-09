Guvernul României a aprobat joi proiectul de lege, elaborat la inițiativa Ministerului Justiției, în colaborare cu alți co-inițiatori. Actul normativ are ca scop consolidarea integrității și asigurarea unui climat de imparțialitate și transparență în exercitarea funcțiilor și demnităților publice.

Prin acest act, sunt aduse modificări și completări Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și altor acte normative relevante.

Adoptarea proiectului are loc în contextul procesului de aderare a României la OCDE și reprezintă o implementare a recomandărilor formulate de Grupul de lucru privind integritatea publică și anticorupția (PIAC) al Comitetului OCDE privind Guvernanța Publică (PGC). Recomandările se referă la prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, aspect esențial pentru buna guvernanță.

Noua lege stabilește un cadru juridic unitar și detaliat pentru restricțiile pre-angajare și post-angajare aplicabile persoanelor care urmează să dețină, dețin sau au deținut funcții ori demnități publice. Aceste reglementări au ca obiectiv întărirea integrității instituționale și menținerea unui climat de transparență în relațiile dintre instituțiile publice și entitățile private.

Proiectul oferă reglementări explicite privind restricțiile aplicabile înainte și după ocuparea funcțiilor publice și răspunde unei recomandări formulate de Grupul de State împotriva Corupției (GRECO) al Consiliului Europei. Raportul GRECO, publicat în iunie 2023 în cadrul celei de-a cincea runde de evaluare, a solicitat elaborarea și aplicarea unor reguli clare post-angajare pentru persoanele cu funcții executive de conducere (PTEFs), precum și stabilirea unui mecanism eficient de monitorizare a respectării acestor reguli.

„(n.red. Este introdus) un cadru juridic unitar și detaliat privind restricțiile pre- și post-angajare pentru persoanele care urmează să dețină, dețin sau au deținut funcții ori demnități publice, în scopul consolidării integrității și asigurării unui climat de imparțialitate și transparență, în relația dintre autoritățile și instituțiile publice și persoanele juridice de drept privat”, arată un comunicat.

În plus, legea contribuie la punerea în aplicare a măsurii 3.1.6 din Strategia Națională Anticorupție 2021-2025. Aceasta prevede instituirea unui cadru normativ unitar care să reglementeze interdicțiile post-angajare între sistemul public și cel privat, stabilirea unor proceduri de control privind respectarea acestor interdicții și aplicarea sancțiunilor pentru încălcarea lor.

„(n.red. Legea) asigură și implementarea măsurii 3.1.6 din Strategia Națională Anticorupție 2021-2025, referitoare la instituirea unui cadru normativ unitar de reglementare a interdicțiilor post-angajare din sistemul public în sistemul privat și vice-versa, a unor proceduri de control cu privire la respectarea acestora și a sancțiunilor aferente încălcării interdicțiilor, precum și instituirea unor proceduri de verificare a priori, de către angajatorii din sectorul privat, a respectării interdicțiilor la angajare”.

Totodată, actul normativ introduce proceduri de verificare prealabilă, prin care angajatorii din sectorul privat vor trebui să se asigure că noii angajați respectă aceste interdicții.